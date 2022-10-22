Год топливных протестов. Демонстрации из-за повышения стоимости жизни охватили более 90 стран мира

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био позже заявил, что на самом деле протестующие собирались свергнуть его правительство. Однако многие жители рассказали Би-би-си, что они вышли на улицы, протестуя против роста цен на топливо и продукты питания.

В конце концов, насилие удалось усмирить после того, как власти объявили комендантский час по всему городу. Интернет также был отключен, чтобы помешать протестующим общаться и организовывать новые митинги.

В июле центральный банк ввел новые деноминированные банкноты (от денежного номинала отняли сразу три нуля, то есть 1 тыс. стала единицей), чтобы восстановить доверие к пострадавшей от инфляции валюте.

С марта цена на топливо в стране выросла почти вдвое - с 12 тыс. леонов ($0,86) за литр до рекордно высокого уровня в 22 тыс. леонов ($1,58) в июле.

В августе в результате ожесточенных столкновений в столице погибли 25 человек, в том числе пять полицейских.

Подобного насилия в этой маленькой западноафриканской стране не было уже много лет. Демонстранты вышли на улицы, протестуя против рекордных цен на топливо.

Ее мать, Мария Сесай, все еще пытается смириться со смертью дочери. „Мне так тяжело, - говорит ее мать. - Я прилагала столько усилий, чтобы вырастить дочь. Но теперь она умерла. Мне очень больно“.

Во время столкновения вооруженной полиции с демонстрантами в Хадиджу попала шальная пуля. Она умерла практически мгновенно.

Несколько дней подряд Хадиджа наблюдала за растущими толпами демонстрантов, собиравшимися прямо у ее дома в восточной части столицы Сьерра-Леоне Фритауна. Но 10 августа протесты переросли в насилие.

Демонстрации приобретали разные формы - от мирных сидячих протестов до столкновений с полицией и нападений на правительственные учреждения.

По всему миру демонстранты призывают к переменам. Они требуют сделать бензин более доступным - или просто доступным, поскольку топливо купить можно не везде.

Стоимость топлива сказывается на многих аспектах повседневной жизни - это и поездки на личном транспорте, и транспортировка товаров, и отопление и электричество в вашем доме.

Протесты в Сьерра-Леоне - далеко не уникальный случай.

Глобальный бензиновый кризис

Анализируя сведения о демонстрациях по всему миру, которые систематизировал Проект данных о местоположении и событиях в вооруженных конфликтах (ACLED), Би-би-си выяснила, что с января по сентябрь этого года более чем в 90 странах и территориях прошли протесты против роста цен на топливо.

Треть из них - это страны, где в 2021 году вообще не было протестов по этому поводу. Например, в Испании только в марте 2022-го прошло 335 разных митингов, хотя в прошлом году здесь не было никаких акций из-за топлива.

За последние девять месяцев протесты против роста цен на топливо прошли на всех континентах, кроме Антарктиды.

В Индонезии в этом году было более 600 протестов из-за бензина, в то время как в 2021 году - всего 19. В Италии за первые восемь месяцев 2022 года их было более 200 по сравнению с двумя в прошлом году. А в Эквадоре только за июнь акции протеста из-за топлива происходили более тысячи раз.

В январе Казахстан охватили массовые протесты из-за повышения цен на сжиженный газ, быстро переросшие в выступления против правительства в целом. В стране было введено чрезвычайное положение, правительство отправлено в отставку.

В июле полиция Ганы применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов, протестовавших против повышения цен на газ.

В апреле правительство Перу пришлось направить армию на крупные магистрали страны: демонстранты перегородили шоссе, протестуя против роста цен на продукты питания и топливо. В Перу наблюдается самый высокий уровень инфляции за четверть века.

В июне в столице Гвинеи один человек был убит во время протестов против повышения цен на топливо. Горожане забаррикадировали улицы и подожгли шины в знак протеста против повышения цен на бензин на 20%.

На первомайских митингах в Афинах тысячи рабочих протестовали против роста цен на энергоносители и продукты питания. К тому моменту инфляция в Греции выросла до 8,9%, достигнув самого высокого уровня за 27 лет.