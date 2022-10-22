Владимир Зеленский наградил Юри Ратаса почетным орденом

Помимо председателя Рийгикогу в числе награжденных спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, глава Сейма Латвии Инара Мурниеце, спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, а также политики из Германии, Польши, Норвегии, Ирландии, Северной Македонии, Швейцарии, Франции и Хорватии.

Награды присуждены за „значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире“.

Орден князя Ярослава Мудрого был учрежден в 1995 году и занимает одно из высших мест среди наград Украины. Ранее в 2021 году Зеленский наградил тем же орденом I степени президента Эстонии Керсти Кальюлайд.