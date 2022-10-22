Кая Каллас поблагодарила военнослужащих, участвовавших в зарубежных миссиях

По словам премьер-министра Каи Каллас, она очень высоко оценивает работу солдат, служащих в составе эстонских зарубежных миссий. „Вы укрепляете обороноспособность и безопасность Эстонии. От всего сердца благодарю вас всех и ваших близких“, - сказала Каллас.

Премьер-министр Каллас подчеркнула, что зарубежные миссии – это очень важная инвестиция в укрепление отношений с союзниками и в то, чтобы Эстония могла вносить свой вклад в укрепление международной безопасности. „Миссии играют важную роль в обучении и применении усвоенных знаний на практике. Благодаря вам эстонская армия имеет практический боевой опыт, а это делает сильнее всю эстонскую оборону“, - сказала премьер-министр.

Премьер-министр отметила также профессионализм участников миссий и высокий уровень их подготовки. „Вы являетесь лицом и визитной карточкой эстонского государства, поэтому я рада, что наши военные ценятся как партнеры союзниками“, - добавила она.

Также премьер-министр Каллас отметила, что мы никогда не забудем тех 12 эстонских военных, которые заплатили за участие в миссии самую высокую цену, а также тех, что в ходе миссии получил ранения. Премьер-министр добавила, что призывает всех смелее пользоваться теми возможностями, которые предлагает государство, будь то психологическая помощь, помощь врачей-специалистов или реабилитационное лечение. Признать свои проблемы - признак силы.

Большая часть приглашенных на прием солдат служила в Мали в рамках миссии „Бархан“, в миссиях ООН Minusma и Европейского союза - EUTM Mali, а также в Афганистане. Помимо этого, среди приглашенных были участники военных миссий в Ираке, Израиле, Италии, Кувейте, Ливане и Мозамбике.