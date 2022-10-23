Рождественские марки Эстонии отмечают 30 лет
20 октября Omniva выпустила набор рождественских марок этого года. Ставший уже традицией выпуск отмечает круглый юбилей – первая в Эстонии рождественская марка увидела свет ровно 30 лет назад.
„Первая рождественская марка была выпущена в Эстонии в 1992 году, на ней была изображена стилизованная рождественская ёлка. Эти рождественские марки были знаковыми и в другом смысле – это были первые марки, напечатанные в восстановившей независимость Эстонии, — сказал председатель правления Omniva Март Мяги. — На протяжении десятилетий многие эстонские художники создавали рождественские марки с самым разным внешним видом. Рождественские марки этого года также радуют нас чудесным посланием и дизайном“.
„При создании рождественских марок и открыток художница Маде Бальбат вдохновлялась образом ангела-хранителя. „Я выбрала ангела-хранителя в первую очередь потому, что мы живем в очень непростые и сложные времена. В то же время ангел-хранитель бережет нас и присматривает за нами, направляет нас на правильный путь. Важно помнить, что нельзя терять веру и надежду!“, – подчеркнула художница.
Маде Бальбат окончила Эстонскую художественную академию по специальности „графика“. В последнее время она работает в основном с цифровыми медиа – ее изображения часто основаны на литературе, известных историях и сказках. Помимо иллюстраций, художница выполняет оригинальную графику: традиционные вытравливания и технику сухой иглы. В области графического дизайна Бальбат проиллюстрировала множество различных книг, оформляла календари и почтовые открытки.
В типографии Vaba Maa было отпечатано 400 000 рождественских марок для отправлений внутри страны и 150 000 марок, предназначенных для международных писем и открыток. Вместе с марками будет выпущен конверт первого дня и информационная карточка, а в почтовом отделении Тоомпеа будет использоваться марка первого дня. Вы можете купить рождественские марки и открытки не только в почтовых отделениях и у распространителей, но и в интернет-магазине Omniva.
Первые рождественские марки, выпущенные 15 декабря 1992 года, были оформлены художником Уко Кюннапом, одна из них стоила 30 центов, а другая 2 кроны. Это были первые марки, напечатанные в восстановившей независимость Эстонии. С тех пор в Эстонии каждый год выпускаются рождественские марки, их оформляли самые разные художники. В 1994 году на части тиража одной из рождественских марок была сделана надпечатка. К цене добавлялось 20 крон (2,50 евро) в фонд помощи жертвам кораблекрушения парома „Эстония“. В 1999 году были изготовлены рождественские лотерейные марки, которые были пронумерованы шестизначным числом – марками разыгрывались денежные призы. В 2007 году одна из рождественских марок была разработана Илоном Викландом, с того же года рождественские марки стали самоклеящимися. В 2016 году нас удивили рождественские марки с ароматом имбирных пряников, а в 2017 году были выпущены ароматические рождественские марки особой формы.
Подборку рождественских марок, выпущенных за последние десятилетия, можно посмотреть здесь.