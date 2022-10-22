ВИДЕО | Пярну „Садам“, показал зубы топовому украинскому клубу, но потерпел поражение

„Прометей“ быстро перехватил инициативу и за 50 секунд повел в счете 5:0. С помощью центрового „Садама“ Мэтью Маккарти хозяева на какое-то время сократили отставание в счете, но гости набрали семь безответных очков и вышли вперед со счетом 10:8. Доминируя у кольца, украинская команда выиграла первую четверть со счетом 24:13. При этом у хозяев за десять минут было всего пять подборов, и все они были под своим кольцом.

Во второй четверти хозяева сократили отставание в счете и вернулись в игру. Дастин Хог вывел „Прометей“ вперед в начале четверти, но затем оборона хозяев сыграла надежно и гости не могли забросить более пяти минут. У „Садама“ Роберт Валге дважды отличился с дальней дистанции, за три минуты до перерыва, Дэвис Гекс также реализовал трехочковый, после чего счет стал 26:28 в пользу гостей. Однако концовка второй четверти осталась за „Прометеем“, который за три минуты набрал 13 очков, благодаря легионерам Дэвиду Кеннеди и Ондржею Бальвину и гости ушли на перерыв выигрывая со счетом 41:29.