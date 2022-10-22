22.10.2022, 16:58
ВИДЕО | Пярну „Садам“, показал зубы топовому украинскому клубу, но потерпел поражение
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Лучший украинский клуб „Прометей“ в Пярну обыграл „Садам“ со счетом 77:71 и продолжает оставаться единственным клубом эстонско-латвийской баскетбольной лиги Paf, идущий без поражений.
„Прометей“ быстро перехватил инициативу и за 50 секунд повел в счете 5:0. С помощью центрового „Садама“ Мэтью Маккарти хозяева на какое-то время сократили отставание в счете, но гости набрали семь безответных очков и вышли вперед со счетом 10:8. Доминируя у кольца, украинская команда выиграла первую четверть со счетом 24:13. При этом у хозяев за десять минут было всего пять подборов, и все они были под своим кольцом.