Министр Хартман на встрече с украинским коллегой: мы поможем Украине в сохранении культурного наследия

Министр культуры Украины Олександр Ткаченко выразил обеспокоенность тем, что Россия повредила или уничтожила в Украине уже более 540 объектов культурного наследия. Министр культуры Пирет Хартман заверила коллегу, что Министерство культуры постарается найти средства для защиты объектов культурного наследия Украины. „Сильная культура Украины — одна из причин, почему Украина сильна и на военном фронте. В это непростое время все понимают необходимость сохранения культуры и идентичности. Именно поэтому мы готовы поддержать сохранение украинского культурного наследия, которому угрожают бомбардировки или активные боевые действия“, – сказала Хартман.

„Также для Ткаченко было важно, как украинские военные беженцы справляются в Эстонии. Наши государственные учреждения тесно сотрудничают, чтобы ускорить процесс адаптации военных беженцев. Кроме того, мы создадим меру поддержки в размере 100 000 евро, чтобы украинцы, проживающие в Эстонии, могли поддерживать более тесную связь с украинским языком и культурой“, - сказала министр культуры.

Канцлер Министерства культуры Тарви Ситс подписал декларацию о намерениях с Министерством культуры Украины в начале июня во Львове вместе с представителями восьми других стран Восточной и Центральной Европы. Полный текст декларации о намерениях можно прочитать на домашней странице Министерства культуры.