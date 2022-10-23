В приложении pargi.ee теперь можно платить за зарядку электромобиля

Руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia Хольгер Хальянд отмечает, что хотя в Эстонии растет осознание потребности в более экологичных решениях, и электромобили становятся все более популярными, предпосылкой для их быстрого распространения является надлежащая инфраструктура точек подзарядки и удобство пользователя. „Сеть зарядки электромобилей постоянно развивается, все время появляются новые поставщики услуг подзарядки, но до сих пор одной из проблем было отсутствие единой платежной системы – у каждого поставщика услуг есть свое приложение или другое платежное решение и процесс для оплаты зарядки. Похожая ситуация когда-то была с оплатой парковки, и приложение pargi.ee решило эту проблему, объединив все платные парковки в одной среде“, – сказал Хальянд.

Добавление платежной системы для оплаты зарядки электромобилей в приложение pargi.ee позволяет сразу охватить 172 000 пользователей. В приложение pargi.ee уже добавлены первые поставщики услуг зарядки электромобилей, и список точек постоянно пополняется. С помощью приложения можно выбрать наиболее подходящее зарядное устройство как по местоположению, так и по цене.

„Новый способ оплаты способствует дальнейшему расширению сети зарядки, так как дает владельцам зарядных устройств, желающим получать дополнительный доход, возможность предоставлять свои точки подзарядки для использования на свободном рынке. Решение может быть выгодно, например, для предприятия, которое дает своим сотрудникам возможность заряжать электромобили и не использует зарядные устройства в нерабочее время“, – пояснил Хальянд и добавил, что к новой платежной платформе могут присоединяться все поставщики услуг зарядки электромобилей.

Платежное решение для зарядки электромобилей на платформе pargi.ee было создано в сотрудничестве Telia с Plugfree OÜ, AS Signaal TM, LIFF Mobility OÜ и Datanor OÜ.