В приложении pargi.ee теперь можно платить за зарядку электромобиля
Оплату при зарядке электромобиля теперь можно удобно совершать через приложение pargi.ee, у которого на сегодняшний день насчитывается более 170 000 уникальных пользователей. Используя приложение, можно выбрать наиболее подходящее зарядное устройство исходя из цены или местоположения.
Руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia Хольгер Хальянд отмечает, что хотя в Эстонии растет осознание потребности в более экологичных решениях, и электромобили становятся все более популярными, предпосылкой для их быстрого распространения является надлежащая инфраструктура точек подзарядки и удобство пользователя. „Сеть зарядки электромобилей постоянно развивается, все время появляются новые поставщики услуг подзарядки, но до сих пор одной из проблем было отсутствие единой платежной системы – у каждого поставщика услуг есть свое приложение или другое платежное решение и процесс для оплаты зарядки. Похожая ситуация когда-то была с оплатой парковки, и приложение pargi.ee решило эту проблему, объединив все платные парковки в одной среде“, – сказал Хальянд.
Добавление платежной системы для оплаты зарядки электромобилей в приложение pargi.ee позволяет сразу охватить 172 000 пользователей. В приложение pargi.ee уже добавлены первые поставщики услуг зарядки электромобилей, и список точек постоянно пополняется. С помощью приложения можно выбрать наиболее подходящее зарядное устройство как по местоположению, так и по цене.
„Новый способ оплаты способствует дальнейшему расширению сети зарядки, так как дает владельцам зарядных устройств, желающим получать дополнительный доход, возможность предоставлять свои точки подзарядки для использования на свободном рынке. Решение может быть выгодно, например, для предприятия, которое дает своим сотрудникам возможность заряжать электромобили и не использует зарядные устройства в нерабочее время“, – пояснил Хальянд и добавил, что к новой платежной платформе могут присоединяться все поставщики услуг зарядки электромобилей.
Платежное решение для зарядки электромобилей на платформе pargi.ee было создано в сотрудничестве Telia с Plugfree OÜ, AS Signaal TM, LIFF Mobility OÜ и Datanor OÜ.
Зарядные устройства, в которых уже можно использовать приложение PARGI.EE для оплаты, помечены соответствующим платежным QR-кодом. Для зарядных устройств, расположенных очень близко друг к другу, геолокация не может точно работать, поэтому платежный QR-код привязан к конкретному зарядному устройству или зарядному кабелю.
Процессы зарядки и оплаты очень просты – пользователь подключает зарядный кабель к автомобилю и сканирует платежный QR-код, после чего зарядное устройство готово к использованию. После завершения зарядки оплата производится автоматически.
Приложение использует динамический способ оплаты, т.е. если, например, парковка была запущена с помощью мобильного платежа, то для использования услуги подзарядки оплата автоматически меняется на мобильный платеж карточкой. Платежный QR-код является универсальным, его по договоренности могут использовать другие приложения платежных решений.