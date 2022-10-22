Мадис Каллас: нужно выплачивать Ида-Вирумаа более крупную компенсацию за использование окружающей среды

„Ида-Вирумаа вносит значительный вклад в благополучие всей Эстонии и при этом больше всего страдает от нагрузки на окружающую среду. Государство обязано достойно и справедливо компенсировать это уезду – возвращаемые в Ида-Вирумаа экологические платежи должны вырасти по меньшей мере в два раза“, – отметил министр.

„В целом же я считаю разумным пересмотреть подход к вопросам, касающимся регионального развития и других регионов. К примеру, нужно решить, как компенсировать местным жителям существенные ограничения, связанные с природоохранными требованиями“, – подчеркнул Каллас.

Участвовавшая во встрече министр культуры Пирет Хартман отметила, что улучшение условий жизни в Ида-Вирумаа в долгосрочной перспективе обеспечит и более тесную связь региона с остальной Эстонией.

„Безопасность государства, а также благополучие и настрой местных жителей начинаются с жилой среды. Дополнительные инвестиции помогут создать более качественные условия жизни. Увеличение направляемых в регион ресурсов позволят исправить несправедливую ситуацию, когда Ида-Вирумаа много лет давал государству больше, чем получал от него“, – подчеркнула Хартман.

Промышленные и горнодобывающие предприятия Ида-Вирумаа платят за добычу ископаемых и загрязнение природы две трети поступающих государству экологических сборов. В 2021 году в Ида-Вирумаа в виде компенсации вернулось в районе 10 % собранных с этого региона сборов. Куда направлять получаемую сумму, местные самоуправления решают сами.

Мадис Каллас на встрече с представителями местных самоуправлений Ида-Вирумаа также сказал, что поступающая в уезд компенсация могла бы использоваться для инвестиций. „Например, в инфраструктуру общего пользования, чтобы местные жители чувствовали, что государство компенсирует причиняемые им неудобства“, – подчеркнул министр окружающей среды.

Мадис Каллас намерен предложить изменить существующую систему распределения компенсаций за загрязнение окружающей среды и добычу ископаемых таким образом, чтобы впредь в уезд возвращались заметно большие суммы. Один из способов добиться этого – увеличить долю возвращаемой в регион платы за хранение отходов сланцевого производства. Кроме того, поступления платы за добычу сланца могут возрасти, если ставка платы – в зависимости от цены на сланцевое масло – будет достаточно высокой. Дополнительные поступления можно было бы распределять по всему Ида-Вирумаа независимо от места добычи или хранения отходов.