Circle K: в случае масштабного отключения электроэнергии Эстония не останется без топлива

„В случае масштабного отключения электроэнергии в Эстонии жители государства не останутся без топлива. У Circle K есть семь заправочных станций со стационарными генераторами по всей Эстонии, чтобы обеспечить бесперебойную работу заправочных станций Circle K даже в непредвиденных ситуациях“, — сказал Раймо Вахтрик, директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti.

По его словам, генераторы включаются автоматически, когда прерывается обычное подключение к электросети. „Насколько нам известно, Circle K — единственный в Эстонии розничный продавец моторного топлива, у которого есть стационарные генераторы по всей Эстонии, и в случае отключения электроэнергии на заправочной станции работа может быть продолжена немедленно. Это означает, что в непредвиденной ситуации нам не нужно начинать искать способы получить и доставить генератор, потому что в случае отключения электроэнергии мы готовы действовать прямо сейчас“, — пояснил Вахтрик.

Семь заправочных станций со стационарными генераторами вместо обязательных трёх

Согласно постановлению номер 35 министра экономики и инфраструктуры, которое регулирует жизненно важные услуги, начиная с 2022 года продавцы топлива, назначенные поставщиками жизненно важных услуг, должны обеспечить автономным электроснабжением не менее трёх заправочных станций по всей Эстонии. На данный момент имеется всего 8 продавцов топлива с таким обязательством, среди них Circle K. „Как ответственному предприятию нам важно, чтобы Эстония была защищена, поэтому мы начали заранее снижать риски отключения электроэнергии. Насколько нам известно, Circle K является единственным розничным продавцом моторного топлива в Эстонии, у которого для выполнения описанного в постановлении требования есть стационарные генераторы, которые активируются автоматически, без дополнительных действий“, — сказал директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti.