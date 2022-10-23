Circle K: в случае масштабного отключения электроэнергии Эстония не останется без топлива(1)
Предприятие Circle K создало в континентальной части Эстонии сеть заправочных станций, которые автоматически переключаются на питание от генератора даже при крупномасштабном отключении электроэнергии, тем самым помогая обеспечить энергетическую безопасность Эстонии.
„В случае масштабного отключения электроэнергии в Эстонии жители государства не останутся без топлива. У Circle K есть семь заправочных станций со стационарными генераторами по всей Эстонии, чтобы обеспечить бесперебойную работу заправочных станций Circle K даже в непредвиденных ситуациях“, — сказал Раймо Вахтрик, директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti.
По его словам, генераторы включаются автоматически, когда прерывается обычное подключение к электросети. „Насколько нам известно, Circle K — единственный в Эстонии розничный продавец моторного топлива, у которого есть стационарные генераторы по всей Эстонии, и в случае отключения электроэнергии на заправочной станции работа может быть продолжена немедленно. Это означает, что в непредвиденной ситуации нам не нужно начинать искать способы получить и доставить генератор, потому что в случае отключения электроэнергии мы готовы действовать прямо сейчас“, — пояснил Вахтрик.
Семь заправочных станций со стационарными генераторами вместо обязательных трёх
Согласно постановлению номер 35 министра экономики и инфраструктуры, которое регулирует жизненно важные услуги, начиная с 2022 года продавцы топлива, назначенные поставщиками жизненно важных услуг, должны обеспечить автономным электроснабжением не менее трёх заправочных станций по всей Эстонии. На данный момент имеется всего 8 продавцов топлива с таким обязательством, среди них Circle K. „Как ответственному предприятию нам важно, чтобы Эстония была защищена, поэтому мы начали заранее снижать риски отключения электроэнергии. Насколько нам известно, Circle K является единственным розничным продавцом моторного топлива в Эстонии, у которого для выполнения описанного в постановлении требования есть стационарные генераторы, которые активируются автоматически, без дополнительных действий“, — сказал директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti.
Вместо обязательных трёх у Circle K семь заправочных станций с автономным электроснабжением и возможностью бесперебойной заправки. Они расположены в Харьюмаа — в Юри и Таллинне, в Ярвамаа — в Аравете, в Тартумаа — в Квиссентали, в Пярнумаа — в Хяэдемеэсте, в Пылвамаа — в Пылва, а также в Рапламаа — в Рапла. „Согласно разъяснениям Министерства экономики и коммуникаций, радиусом обслуживания заправочной станции со стационарным генератором разумно считать 50–100 км. Таким образом, заправочные станции Circle K охватывают большую часть континентальной Эстонии. На данный момент не покрыты только острова и небольшая часть Ляэнемаа и Ида-Вирумаа. В этих регионах мы готовы сотрудничать с местными самоуправлениями и, при необходимости, обеспечить возможность подключения генератора или наличие стационарного питания от генератора“, — сказал Вахтрик.
Запас топлива не менее 15 000 литров
В чрезвычайной ситуации должен быть обеспечен достаточный запас топлива. На заправочных станциях с автономным электроснабжением вместимость топливных баков в крупных уездах Эстонии должна быть не менее 30 000 литров для бензина и дизельного топлива, а остаток того и другого в любое время не должен быть менее 15 000 литров.
По словам директора по продажам моторного топлива Circle K Eesti, правила поведения поставщика жизненно важных услуг различаются в случае обычной чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. „Например, отключение электроэнергии из-за грозы подпадает под обычную чрезвычайную ситуацию. В этом случае все частные автомобили, автомобили предприятий и экстренных служб можно заправлять на заправочных станциях Circle K в порядке живой очереди. Однако в случае чрезвычайного положения действуют другие правила, которые нельзя предсказать заранее. В случае чрезвычайного положения Министерство экономики и коммуникаций даёт нам особые указания, и мы руководствуемся ими“, — рассказал Вахтрик.