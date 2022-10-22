Россия снова нанесла массированный удар по энергетике Украины. Что известно

„Очередные ракетные обстрелы от террористов, которые воюют с гражданской инфраструктурой и людьми, - написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. - Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территории Украины - инфантильная. Мы становимся только злее с каждым днем. А это означает, что будем давать еще более сильный ответ“.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что массированный ракетный удар был нанесен по территории Украины в 07:00 субботы по местному времени, нападению подверглись объекты критической инфраструктуры, а всего было выпущено 33 ракеты.

Для удара армия РФ задействовала по меньшей мере 10 самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области, сказано в сообщении украинских военных. По их данным, было выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555). Кроме того, как говорят в Воздушных силах, осуществлено 16 пусков ракет „Калибр“ с кораблей, находящихся в акватории Черного моря.

ВСУ утверждает, что украинская авиация, зенитные и ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы уничтожили 18 крылатых ракет, в том числе 13 - Х-101/Х-555 и 5 „Калибров“.

Министерство обороны России утренние удары по Украине пока не комментировало.

Какие регионы пострадали

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что по Киеву было выпущено пять ракет, но их удалось сбить при помощи системы противовоздушной обороны. „Все пять ракет, которые летели на Киев в первом залпе, сбиты“, - сказал Арестович.

Украинская полиция показала фотографию последствий уничтожения одной из ракет. „Ракету оккупантов только что сбили над одним из районов Киевщины. Потерпевших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива“, - рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.