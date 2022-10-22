Новости Эстонии
22.10.2022, 15:25

Молодежные организации призывают правительство повысить пособие на школьные обеды до 2 евро

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Школьный буфет
Школьный буфет
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

19 октября Молодежное городское собрание Таллинна вместе с другими городскими и волостными молодежными собраниями и политическими молодежными организациями отправили в правительство обращение о доступности и качестве школьного питания. Молодые люди просят правительство повысить пособие на школьные обеды с 1 евро до 2 евро с 1 января 2023 года.

„Сейчас у нас есть два возможных сценария: качество школьного питания снизится или родителям придется платить за школьные обеды. В худшем случае произойдет и то, и другое. Мы надеемся, что государство прислушается к нашему предложению и найдет способ повысить компенсацию школьных обедов с одного до двух евро“, – говорит председатель Молодежного городского собрания Таллинна Марк Ефимов.

При существующей системе государство тратит 1 евро в день на школьное питание одного ребенка, оставшуюся часть покрывает местное самоуправление и, в некоторых случаях, родители. Последнее увеличение государственной субсидии на школьное питание произошло в 2018 году, когда субсидия была повышена с 78 центов до одного евро.

Обращение молодежных собраний и молодежных организаций партий

Уважаемый премьер-министр, министр образования и науки, правительство республики!

Ученики и их родители серьезно обеспокоены стремительным ростом цен в продовольственном секторе. Мы ждем вашего вмешательства, чтобы высокая инфляция не повлияла на качество и доступность школьного питания. Это особенно важно потому, что для многих учеников школьная еда – единственный прием горячей пищи за день. Мы просим увеличить в государственном бюджете на 2023 год с 1 до 2 евро долю государства в компенсации школьного питания. Почему?

Мы указываем на уже известный факт, что рост цен был стремительным, и при нынешней модели финансирования качество, несомненно, пострадает. Только сахар подорожал на 86,2%, мука и крупы – на 76%, приправы – на 61,4%, другие масла – на 60,6%, яйца – на 54,4%, мясо – на 53,5%.

В то время как у местных властей уже имеется большое количество других обязанностей, требующих дополнительных расходов в условиях роста цен, некоторые из них нашли способы увеличить финансирование школьных обедов с текущего учебного года. Например, с 1 сентября 2022 года в Таллинне один школьный обед будет стоить 1,56 евро, что на 22 цента больше, чем в прошлом году. Однако, поскольку цены будут неуклонно расти, этой суммы уже сейчас недостаточно для того, чтобы продолжать обеспечивать школьников качественными, питательными и разнообразными обедами.

Не все местные власти готовы последовать примеру города Тарту, где с этого учебного года часть стоимости школьного питания должны будут оплачивать родители, у которых в нынешних экономических условиях также много других дополнительных расходов.

В мае правление Союза городов и местных самоуправлений Эстонии обратилось к государству с просьбой увеличить государственное пособие на школьное питание до 1,50 евро за учебный день с 2022/2023 учебного года и до 1,80 евро за учебный день в школах со 100 и менее учениками. К сожалению, правительство проигнорировало это предложение.

Питание является ключевым фактором, определяющим нормальное развитие и здоровье ребенка, а также обеспечивающим жизнестойкость организма. Рациональное и разнообразное питание помогает предотвратить заболевания, повышает успеваемость и общую работоспособность учеников, а также позволяет им лучше адаптироваться к повседневной жизни. Недостаточное потребление питательных веществ в раннем возрасте способствует нарушению обмена веществ и негативно сказывается на физическом и умственном развитии детей, заболеваемости и результатах обучения.

С уважением

Молодежное городское собрание Таллинна

Молодежное городское собрание Тарту

Молодежное городское собрание Маарду

Молодежный совет Ляэне-Вирумаа

Молодежное волостное собрание Ания

Молодежное волостное собрание Харку

Молодежное волостное собрание Элва

Молодежное волостное собрание Тори

Молодежная организация Центристской партии

Молодые Зеленые

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