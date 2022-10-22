Молодежные организации призывают правительство повысить пособие на школьные обеды до 2 евро

„Сейчас у нас есть два возможных сценария: качество школьного питания снизится или родителям придется платить за школьные обеды. В худшем случае произойдет и то, и другое. Мы надеемся, что государство прислушается к нашему предложению и найдет способ повысить компенсацию школьных обедов с одного до двух евро“, – говорит председатель Молодежного городского собрания Таллинна Марк Ефимов.

При существующей системе государство тратит 1 евро в день на школьное питание одного ребенка, оставшуюся часть покрывает местное самоуправление и, в некоторых случаях, родители. Последнее увеличение государственной субсидии на школьное питание произошло в 2018 году, когда субсидия была повышена с 78 центов до одного евро.

Обращение молодежных собраний и молодежных организаций партий

Уважаемый премьер-министр, министр образования и науки, правительство республики!

Ученики и их родители серьезно обеспокоены стремительным ростом цен в продовольственном секторе. Мы ждем вашего вмешательства, чтобы высокая инфляция не повлияла на качество и доступность школьного питания. Это особенно важно потому, что для многих учеников школьная еда – единственный прием горячей пищи за день. Мы просим увеличить в государственном бюджете на 2023 год с 1 до 2 евро долю государства в компенсации школьного питания. Почему?

Мы указываем на уже известный факт, что рост цен был стремительным, и при нынешней модели финансирования качество, несомненно, пострадает. Только сахар подорожал на 86,2%, мука и крупы – на 76%, приправы – на 61,4%, другие масла – на 60,6%, яйца – на 54,4%, мясо – на 53,5%.