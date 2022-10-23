Раймонд Кальюлайд: не вижу причин для спешки в вопросе лишения граждан РФ оружия

„Разгорелся спор вокруг того, в течение какого срока владельцы должны продать свое оружие. Одни говорят о годе, другие – о шести месяцах. Но раз Министерство внутренних дел считает реалистичным решить этот вопрос в течение одного года, то нужно с этим считаться“, – отметил Кальюлайд в пресс-релизе Социал-демократической партии от 19 октября.

„Я не видел ни одного серьезного аргумента в пользу того, почему нам нужно было бы спешить с этим. Намного важнее сделать так, чтобы не возникло серьезных споров и конфликтов с владельцами оружия. Вопрос нужно решить так же конструктивно и спокойно, как и ситуацию вокруг православной церкви“, – подчеркнул председатель парламентской комиссии по гособороне.

По его словам, МВД предстоит проделать большую работу в связи с развитием системы гражданской обороны в нашей стране. „Нужно как можно скорее установить сирены в городах и предпринять другие шаги для защиты наших жителей. На это выделены дополнительные средства, но не решен вопрос с постоянным финансированием этой сферы“, – сказал Раймонд Кальюлайд.