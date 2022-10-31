ФОТО | Молодёжь представила разные бизнес-идеи – от умной переработки до гробов для домашних животных

„Приятно видеть, что подрастающему поколению близки ключевые понятия нашей эпохи, такие как зелёная экономика, переработка, а также использование возобновляемых источников энергии. Об этом свидетельствует целый ряд бизнес-идей, зародившихся или получивших дальнейшее развитие в экотоне“, — сказала Дарья Саар, глава Youth Empowered Eesti, и привела в качестве примера придуманную учениками средней школы Лиллекюла настольную игру, в которой фишки, карточки и упаковка будут изготовлены из повторно используемых материалов.

У молодых людей, принявших участие 13 октября в в экотоне в таллиннском Coca-Cola Plaza, не было недостатка в идеях, а сферы деятельности начинающих ученических фирм варьировались от производства печенья без глютена до гробов для домашних питомцев. Примечательно, что 12 команд сгенерировали свою бизнес-идею по ходу экотона, т. е. всего за несколько часов.

„Одна из замечательных идей была выдвинута учащимися Лууаской лесной школы, которые предлагают услуги по вырубке опасных деревьев. Однако для кого-то дерево, растущее во дворе, может иметь эмоциональную ценность, поэтому ребята предложили решение, заключающееся в том, что из дерева, ставшего опасным, можно изготовить на память что-то, что можно поставить дома на видном месте“, — рассказала Мария Хайнрихсен, менеджер по маркетингу Junior Achievement (JA) Eesti, которая руководила работой мастерской по генерированию бизнес-идей.

В течение следующих нескольких месяцев члены ученических фирм пройдут курсы, на которых будут изучать разработку продуктов, бухгалтерский учёт, маркетинг, работу с персоналом и управление бизнесом. Кроме того, на тренингах по продажам будут оттачиваться навыки ведения торговли. Параллельно с этим обучением, организованным JA Eesti, ребята также должны будут изготовить свой собственный продукт.