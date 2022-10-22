ФОТО | Представители Эстонии успешно выступили на чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу

Лилия Утенко стала двукратной чемпионкой мира, завоевав титул чемпионки мира как среди юниоров, так и среди взрослых в категории фитнес-бикини до 166 см. Кроме того, Лилия стала абсолютной чемпионкой юниорского фитнес-бикини, сообщает Эстонская ассоциация бодибилдинга и фитнеса.

Агне Кивисельг, чемпионка Европы этого года, а также абсолютная чемпионка Эстонии этого года, стала чемпионкой мира в категории фитнес-бикини среди женщин до 169 см.

Анна Багаудинова завоевала бронзовую медаль в открытой категории женского артистического фитнеса, а 16-летняя Эвелин Вестеринен, заняла четвертое место. В женском зачете Анна Багаудинова заняла четвертое место в категории до 163 см, а Эвелин Вестеринен также заняла четвертое место в категории свыше 163 см.

Регина Целик стала вице-чемпионкой Мира в артистическом фитнесе. Год назад она была на 7-ом месте. На Чемпионате Европы весной взяла бронзу.

Кайса Лепик завоевала бронзовую медаль среди юниорок в категории Wellness до 163 см и заняла шестое место во взрослой категории. В юниорской категории фитнес-бикини до 166 см, помимо победительницы Лилии Утенко, в финал вышла также Анна Багаудинова, занявшая пятое место. Эвелин Вестеринен завоевала бронзовую медаль в категории юниоров свыше 166 см.

Эстония также завоевала две бронзовые медали в категории мастеров фитнес-бикини, где Регина Круковская заняла третье место в категории до 164 см, а Элли Валла - в категории свыше 164 см.

В категории фитнес-бикини среди женщин Регина Круковская заняла 8-е место, а Диана Ермискина - 13-е место в категории до 158 см. В категории до 162 см Анастасия Тойка вышла в финал, заняв пятое место. В категории до 164 см Регина Целик заняла 8 место, а до 169 см Элли Валла заняла 8 место.

В категории женский бодифитнес до 158 см Ольга Новикова вышла в финал и заняла пятое место.

На проходящем там же чемпионате мира IFBB среди мужчин Олари Перлин занял четвертое место в финале в категории мужской классический бодибилдинг свыше 180 см.