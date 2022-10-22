ФОТО | Представители Эстонии успешно выступили на чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу(1)
Представители Эстонии триумфально выступили на чемпионате мира IFBB по бодибилдингу и фитнесу в Йонджу, Южная Корея. Всего на ЧМ принимали участие спортсмены из 48 стран.
Лилия Утенко стала двукратной чемпионкой мира, завоевав титул чемпионки мира как среди юниоров, так и среди взрослых в категории фитнес-бикини до 166 см. Кроме того, Лилия стала абсолютной чемпионкой юниорского фитнес-бикини, сообщает Эстонская ассоциация бодибилдинга и фитнеса.
Агне Кивисельг, чемпионка Европы этого года, а также абсолютная чемпионка Эстонии этого года, стала чемпионкой мира в категории фитнес-бикини среди женщин до 169 см.
Анна Багаудинова завоевала бронзовую медаль в открытой категории женского артистического фитнеса, а 16-летняя Эвелин Вестеринен, заняла четвертое место. В женском зачете Анна Багаудинова заняла четвертое место в категории до 163 см, а Эвелин Вестеринен также заняла четвертое место в категории свыше 163 см.
Регина Целик стала вице-чемпионкой Мира в артистическом фитнесе. Год назад она была на 7-ом месте. На Чемпионате Европы весной взяла бронзу.
Кайса Лепик завоевала бронзовую медаль среди юниорок в категории Wellness до 163 см и заняла шестое место во взрослой категории. В юниорской категории фитнес-бикини до 166 см, помимо победительницы Лилии Утенко, в финал вышла также Анна Багаудинова, занявшая пятое место. Эвелин Вестеринен завоевала бронзовую медаль в категории юниоров свыше 166 см.
Эстония также завоевала две бронзовые медали в категории мастеров фитнес-бикини, где Регина Круковская заняла третье место в категории до 164 см, а Элли Валла - в категории свыше 164 см.
В категории фитнес-бикини среди женщин Регина Круковская заняла 8-е место, а Диана Ермискина - 13-е место в категории до 158 см. В категории до 162 см Анастасия Тойка вышла в финал, заняв пятое место. В категории до 164 см Регина Целик заняла 8 место, а до 169 см Элли Валла заняла 8 место.
В категории женский бодифитнес до 158 см Ольга Новикова вышла в финал и заняла пятое место.
На проходящем там же чемпионате мира IFBB среди мужчин Олари Перлин занял четвертое место в финале в категории мужской классический бодибилдинг свыше 180 см.
Глава эстонской делегации, генеральный секретарь Эстонского союза бодибилдинга и фитнеса и судья международной категории Александра Лаэр высоко оценила всю эстонскую сборную и вклад всех болельщиков: „Два чемпионских титула и четыре бронзовые медали для сборной Эстонии являются историческим достижением и свидетельствуют о высоком уровне наших спортсменов и профессионализме эстонских тренеров. Это также свидетельствует о большом интересе и популярности фитнеса в Эстонии“.
Сборная Эстонии прибудет в Таллиннский аэропорт во вторник, 25 октября, в 18:00.
По данным Спортивного регистра, Эстонский союз бодибилдинга и фитнеса является самым популярным видом спорта в Эстонии по количеству взрослых энтузиастов. Эстонская ассоциация бодибилдинга и фитнеса является членом ЭОК и Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB).