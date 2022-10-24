Исследование: половина жителей Эстонии планирует потратить на это Рождество столько же денег, сколько и в прошлом году

Исследования, проводимые каждый год шведской компанией IKEA, показывают, что хотя для половины жителей страны праздники и их ожидание связаны с положительными эмоциями, небольшое число людей обычно испытывает в этом контексте ощущение тревоги, это связано с необходимостью предстоящих расходов или ограниченностью денежных средств.

„Однако мы можем успокоить тех, кто беспокоится о возможном недостатке средств для праздничных покупок. Связанные с Рождеством традиции, которые приносят больше всего положительных эмоций большинству из нас, не требуют большого количества денег. Это возможность провести время в кругу семьи (55%), ощутить праздничное настроение (35%), полюбоваться рождественскими украшениями на улице (33%) и у себя дома (26%), а также окунуться в общую атмосферу доброты и сплочённости (26%)“, — отмечает Марко Пыдер, руководитель эстонского подразделении компании IKEA.

Большинство жителей Эстонии ценит такие рождественские традиции, как украшение ёлки (34%) и вручение подарков другим (23%).

При украшении дома предпочтительнее простота

Более четверти жителей Эстонии отметили, что одним из самых любимых аспектов зимних праздников для них является наличие в доме новогодних украшений. 12% участников опроса считают себя максималистами и стараются соблюсти все рождественские обычаи: богато украшают ёлку, накрывают праздничный стол, вешают гирлянды и фонарики и т.д. Тем не менее, львиная доля респондентов скорее тяготеет к минимализму, считая, что нескольких отдельных элементов праздника вполне достаточно. Для каждого шестого наиболее дороги украшения в навевающем воспоминания стиле или даже оригинальные украшения, сохранившиеся с детства.