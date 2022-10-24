Исследование: половина жителей Эстонии планирует потратить на это Рождество столько же денег, сколько и в прошлом году
Проведённое в октябре исследование показало, что в этом году люди будут встречать рождественские праздники с оптимизмом — 50% респондентов планирует потратить на них столько же, сколько и год назад. Несомненно, урезанный бюджет на праздники вызывает беспокойство, но, несмотря на это, радость от семейных встреч, украшения дома и рождественской елки ничем нельзя заменить.
Исследования, проводимые каждый год шведской компанией IKEA, показывают, что хотя для половины жителей страны праздники и их ожидание связаны с положительными эмоциями, небольшое число людей обычно испытывает в этом контексте ощущение тревоги, это связано с необходимостью предстоящих расходов или ограниченностью денежных средств.
„Однако мы можем успокоить тех, кто беспокоится о возможном недостатке средств для праздничных покупок. Связанные с Рождеством традиции, которые приносят больше всего положительных эмоций большинству из нас, не требуют большого количества денег. Это возможность провести время в кругу семьи (55%), ощутить праздничное настроение (35%), полюбоваться рождественскими украшениями на улице (33%) и у себя дома (26%), а также окунуться в общую атмосферу доброты и сплочённости (26%)“, — отмечает Марко Пыдер, руководитель эстонского подразделении компании IKEA.
Большинство жителей Эстонии ценит такие рождественские традиции, как украшение ёлки (34%) и вручение подарков другим (23%).
При украшении дома предпочтительнее простота
Более четверти жителей Эстонии отметили, что одним из самых любимых аспектов зимних праздников для них является наличие в доме новогодних украшений. 12% участников опроса считают себя максималистами и стараются соблюсти все рождественские обычаи: богато украшают ёлку, накрывают праздничный стол, вешают гирлянды и фонарики и т.д. Тем не менее, львиная доля респондентов скорее тяготеет к минимализму, считая, что нескольких отдельных элементов праздника вполне достаточно. Для каждого шестого наиболее дороги украшения в навевающем воспоминания стиле или даже оригинальные украшения, сохранившиеся с детства.
„В этом году рождественские тенденции придутся по вкусу как раз тем, кто ностальгирует по мотивам прошлого. Во многих местах используется классическое сочетание зелёного и красного цветов, а также традиционные узоры. Рождественская ёлка и новые украшения будут прекрасно сочетаться с теми игрушками, которые у нас остались с прежних времён“, — отмечает представитель компании IKEA.
Каждый четвёртый житель Эстонии потратит на праздничные украшения менее 30 евро, 23% потратят от 30 до 60 евро и 13% респондентов — от 61 до 100 евро.
Сколько мы потратим на подарки?
„Для почти каждого четвёртого жителя нашей страны Рождество ассоциируется с дарением подарков, причём большинству людей эта традиция нравится. 20% респондентов нравится брать на себя обязанности Деда Мороза: планировать, искать подарки, упаковывать их и вместе наслаждаться радостным моментом“, — отметил Марко Пыдер.
28% респондентов планируют составить список подарков и начать покупать их как минимум за месяц до праздников. 30% людей планирует приобрести в этом году подарки для 3–4 людей, 20% — для 5–6 людей и немногим меньше (18%) — лишь для 1–2 человек.
Запланированные траты на подарки аналогичны тому, что мы наблюдали в минувшем году: 14% людей планируют потратить 30–60 евро, немногим менее четверти респондентов потратят 61–100 евро и примерно такое же количество участников исследования потратит 101–200 евро. В то же время 17% ответивших на вопросы планируют потратить более 200 евро.
Исследование в сети Интернет на тему Рождества было проведено в октябре 2022 г. исследовательской компанией „Norstat“ по заказу IKEA. В нём приняли участие 500 жителей Эстонии.