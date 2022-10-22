В Италии назначен новый премьер-министр - лидер ультраправых Джорджа Мелони

В новом правительстве будет два вице-премьера - глава партии Лига Севера Маттео Сальвини (министр инфраструктуры) и представитель партии „Вперед, Италия!“ Антонио Таяни (глава МИД).

Главой МВД станет Маттео Пьянтедози, который считается сторонником Сальвини и борцом против нелегальной иммиграции. Министром юстиции станет Карло Нордио (партия „Братья Италии“), министром обороны - Гуидо Крозетто (“Братья Италии“).

Министерство экономики возглавит представитель Лиги Севера Джанкарло Джорджетти, министерство экономического развития - Адольфо Урсо (“Братья Италии“), министерство энергетики - Паоло Дзангрилло из партии „Вперед, Италия!“.

Формирование правительства проходило на фоне скандала с утекшими в прессу аудиозаписями разговоров Сильвио Берлускони, лидера „Вперед, Италия!“, в которых 86-летний политик весьма благосклонно высказывается в адрес российского президента Владимира Путина.

На первой записи Берлускони хвастается, как Путин прислал ему в подарок на день рождения 20 бутылок водки и назвал итальянца „номером один из пяти своих лучших друзей“. На второй политик, выступая с речью перед однопартийцами, признает, что поддерживает официальную версию Кремля о причинах вторжения в Украину: якобы президент Владимир Зеленский и страны Запада обманом втянули Москву в конфликт и вынудили начать полномасштабную военную операцию.

Сам Берлускони настаивает, что слова его были вырваны из контекста, а на самом деле он полностью поддерживает позицию Италии и ЕС по поводу войны в Украине.