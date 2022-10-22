Жителям Ласнамяэ бесплатно раздадут мини-контейнеры для сбора биоотходов

„Несколько лет назад в Мустамяэ состоялся пилотный проект, в рамках которого жителям раздавали контейнеры для сбора биоотходов. В результате, утилизация отсортированных биоотходов выросла чуть больше чем на 50 процентов. В целях популяризации сортировки отходов Таллинн предлагает всем желающим бесплатные кухонные мини-контейнеры для сбора биоотходов“, - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что правильная сортировка биооттходов помогает беречь окружающую среду, утилизация биоотходов также обходится намного дешевле, чем вывоз смешанного мусора.

Мини-контейнеры подходят для временного сбора в кухонном шкафу таких кухонных отходов, как огрызки от яблок, картофельные очистки, арбузные корки и прочее, до тех пор, пока всё содержимое не будет вынесено в большой контейнер для биоотходов на улице.

Ящик для сбора объемом семь литров оснащен воздухопроницаемой крышкой, которая не дает образовываться лишней влаге и защищает от неприятных запахов. Контейнер можно установить на пол, на полку, на внутреннюю сторону дверцы шкафа или в ящик. Для каждой квартиры предусмотрен один бесплатный контейнер для сбора биоразлагаемых отходов. В стандартный комплект входит пластиковый контейнер, рулон биоразлагаемых пакетов и информационный листок о том, как правильно сортировать отходы. Контейнер можно использовать и без пакета, но в таком случае его необходимо мыть после каждого опустошения. Контейнер можно получить в здании районной управы под подпись до конца ноября.

По дополнительным вопросам относительно выдачи контейнеров для биоразлагаемых отходов можно обратиться к специалисту управы района Ласнамяэ Светлане Сайкиной по телефону 645 7708, либо написать на электронную почту Svetlana.saikina@tallinnlv.ee.