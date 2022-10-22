Постоянно теряете ключи, телефон, наушники? Решение есть!

„За последние несколько лет многие пользователи узнали, что на смартфон можно установить приложение, которое поможет найти его и даже удаленно проверить, например, не украл ли кто-то ваше устройство. В смартфонах Samsung уже некоторое время эта функция встраивается в гаджеты на заводе. Кроме того, она также присутствует во всех небольших портативных устройствах Samsung, таких как смарт-часы и наушники“, - пояснил консультант по мобильным устройствам Samsung Eesti Кирилл Козлов.

Беспроводные наушники маленькие, их легко потерять или, например, оставить под диванной подушкой. Однако все устройства Samsung подключены к приложению Samsung SmartThings. Вам просто нужно открыть там функцию SmartThings Find, и она поможет найти телефон, планшет, наушники и смарт-часы.

Приложение показывает местоположение потерянного устройства на карте, а кроме того, через него можно активировать аудиосигнал, что помогает, например, легко найти потерянные наушники за шкафом. Кроме того, при желании вы также можете включить функцию, которая немедленно уведомит вас, если устройство окажется от вас на определенном расстоянии или упадет. Например, приложение уведомит, если расстояние между наушниками и телефоном станет слишком большим, или есть подозрение, что вы забыли наушники или кто-то вытащил их из вашей сумки.

Приложение можно использовать и иначе. Например, смартфон Samsung Galaxy Flip4 довольно мал в сложенном виде и поэтому его может быть непросто нащупать на дне сумки. Но, если у вас на руке смарт-часы Galaxy, вы можете активировать будильник телефона простым нажатием кнопки, чтобы быстро найти „прячущееся“ устройство.