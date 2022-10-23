Хоккей
23.10.2022, 14:58

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Хоккейная лига Coolbet: Экс-чемпион из Тарту сыграет с аутсайдером чемпионата

 
Jäähoki Tartu Välk 494 - Narva PSK Tartus Astri Arena, Vitali Titarenko
Jäähoki Tartu Välk 494 - Narva PSK Tartus Astri Arena, Vitali Titarenko
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Сегодня в хоккейной лиге Coolbet, прошлогодний чемпион тартусский „Вялк 494“, дома сыграет с кохтла-ярвеским „Виру Спутником“, начало прямой трансляции в 16:30.

В субботу тартуский „Вялк 494“ дома проиграл кохтла-ярвескому „Эвересту“ со счетом (4:5). За тартуцев отличились Алексей Войцеховский, Алексей Широков (1+1), Харри Колл и Максим Туровски. За „Эверест“ отличились: Александр Сметанин (1+2), Андрей Паршин, Никита Печерицын (1+1), Максим Цальцев (1+1), а решающую шайбу в овретайме забросил Эрик Салмин.

Голкипер „Вялк 494“ Антон Наумовс отразил 20 бросков, а капитан и вратарь „Эвереста“ Дмитрий Ровда отразил 42 броска.

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