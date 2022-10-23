23.10.2022, 14:58
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Хоккейная лига Coolbet: Экс-чемпион из Тарту сыграет с аутсайдером чемпионата
ФОТО: | Õhtuleht
Сегодня в хоккейной лиге Coolbet, прошлогодний чемпион тартусский „Вялк 494“, дома сыграет с кохтла-ярвеским „Виру Спутником“, начало прямой трансляции в 16:30.
В субботу тартуский „Вялк 494“ дома проиграл кохтла-ярвескому „Эвересту“ со счетом (4:5). За тартуцев отличились Алексей Войцеховский, Алексей Широков (1+1), Харри Колл и Максим Туровски. За „Эверест“ отличились: Александр Сметанин (1+2), Андрей Паршин, Никита Печерицын (1+1), Максим Цальцев (1+1), а решающую шайбу в овретайме забросил Эрик Салмин.