22.10.2022, 21:09
Хоккейная лига Coolbet: очередная победа „Курбадс“ и разгромное поражение Нарвы
ФОТО: Facebook.com/hcpanter
В субботу в хоккейной лиге Coolbet было сыграно три игры. Чемпион прошлого сезона „Вялк 494“ проиграл „Эвересту“, латвийский „Курбадс“ одержад победу и продолжает лидировать в чемпионате, а таллиннский клуб „Пантеры“ одержали разгромную победу над нарвским „ПСК“.
В субботу тартуский „Вялк 494“ дома проиграл кохтла-ярвескому „Эвересту“ со счетом (4:5). За тартуцев отличились Алексей Войцеховский, Алексей Широков (1+1), Харри Колл и Максим Туровски. За „Эверест“ отличились: Александр Сметанин (1+2), Андрей Паршин, Никита Печерицын (1+1), Максим Цальцев (1+1), а решающую шайбу в овретайме забросил Эрик Салмин.