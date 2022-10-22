Хоккейная лига Coolbet: очередная победа „Курбадс“ и разгромное поражение Нарвы

В субботу в хоккейной лиге Coolbet было сыграно три игры. Чемпион прошлого сезона „Вялк 494“ проиграл „Эвересту“, латвийский „Курбадс“ одержад победу и продолжает лидировать в чемпионате, а таллиннский клуб „Пантеры“ одержали разгромную победу над нарвским „ПСК“.