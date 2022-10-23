Хоккейная лига Coolbet: Экс-чемпион из Тарту совершил камбэк и одержал победу

В воскресенье в хоккейной лиге Coolbet действующий чемпион „Вялк 494“ дома проигрывая по ходу встречи, обыграл „Виру Спутник“ со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0). .

После двух периодов гости вели 2:0 благодаря голам Аллана Сааре и Антона Некрасова, но в решающем периоде чемпионы Эстонии последних четырех лет перевернули игру в свою пользу, выиграв 3:2. Голы за „Вялк 494“ забили Отар Сахокия, Максим Широков (1+1) и Харри Колл.

Вратарь „Вялк 494“ Юрий Бахтурин за время игры отразил 28 бросков, а Сергей Андреев, защищавший ворота „Виру Спутника“, — 50 бросков.

В субботу тартуский „Вялк 494“ дома проиграл кохтла-ярвескому „Эвересту“ со счетом (4:5). За тартуцев отличились Алексей Войцеховский, Алексей Широков (1+1), Харри Колл и Максим Туровски. За „Эверест“ отличились: Александр Сметанин (1+2), Андрей Паршин, Никита Печерицын (1+1), Максим Цальцев (1+1), а решающую шайбу в овретайме забросил Эрик Салмин.

Голкипер „Вялк 494“ Антон Наумовс отразил 20 бросков, а капитан и вратарь „Эвереста“ Дмитрий Ровда отразил 42 броска.

Благодаря этой победе „Эверест“ поднялся на пятое место в турнирной таблице, а „Вялк 494“ опустился на шестое место.

В игре между латвийскими командами, „Курбадс“ обыграл „Ригу“, со счетом (5:0) и продолжает уверенно лидировать.

За „Курбадас“ две шайбы забросили Мартиньш Витолинш и Давидс Лившиц и одну забросил Робертс Бинде (1+1). Голкипер клуба „Рига“ Аксельс Озолс отразил 42 броска, а вратарь „Курбадса“ Аргинто Милбергс, отыгравший на ноль, отразил 29 бросков.

Команды снова сыграют друг с другом в понедельник в 19:10.

Таллиннский клуб „Пантеры“ дома, уверенно обыграл нарвский „ПСК“ со счетом (8:2), и продолжает погоню за латвийским клубом „Курбадс“.