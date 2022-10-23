23.10.2022, 14:58
Хоккейная лига Coolbet: Экс-чемпион из Тарту обыграл аутсайдера чемпионата
ФОТО: | Õhtuleht
В воскресенье в хоккейной лиге Coolbet, прошлогодний чемпион тартусский „Вялк 494“, дома обыграл кохтла-ярвеский „Виру Спутник“ 3:2.
В субботу тартуский „Вялк 494“ дома проиграл кохтла-ярвескому „Эвересту“ со счетом (4:5). За тартуцев отличились Алексей Войцеховский, Алексей Широков (1+1), Харри Колл и Максим Туровски. За „Эверест“ отличились: Александр Сметанин (1+2), Андрей Паршин, Никита Печерицын (1+1), Максим Цальцев (1+1), а решающую шайбу в овретайме забросил Эрик Салмин.