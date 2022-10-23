Хоккейная лига Coolbet: Чемпион из Тарту совершил камбэк и одержал победу(2)
В воскресенье в хоккейной лиге Coolbet, прошлогодний чемпион тартусский „Вялк 494“, дома обыграл кохтла-ярвеский „Виру Спутник“ 3:2.
В воскресенье в хоккейной лиге Coolbet действующий чемпион „Вялк 494“ дома проигрывая по ходу встречи, обыграл „Виру Спутник“ со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0). .
После двух периодов гости вели 2:0 благодаря голам Аллана Сааре и Антона Некрасова, но в решающем периоде чемпионы Эстонии последних четырех лет перевернули игру в свою пользу, выиграв 3:2. Голы за „Вялк 494“ забили Отар Сахокия, Максим Широков (1+1) и Харри Колл.
Вратарь „Вялк 494“ Юрий Бахтурин за время игры отразил 28 бросков, а Сергей Андреев, защищавший ворота „Виру Спутника“, — 50 бросков.
В субботу тартуский „Вялк 494“ дома проиграл кохтла-ярвескому „Эвересту“ со счетом (4:5). За тартуцев отличились Алексей Войцеховский, Алексей Широков (1+1), Харри Колл и Максим Туровски. За „Эверест“ отличились: Александр Сметанин (1+2), Андрей Паршин, Никита Печерицын (1+1), Максим Цальцев (1+1), а решающую шайбу в овретайме забросил Эрик Салмин.
Голкипер „Вялк 494“ Антон Наумовс отразил 20 бросков, а капитан и вратарь „Эвереста“ Дмитрий Ровда отразил 42 броска.
Благодаря этой победе „Эверест“ поднялся на пятое место в турнирной таблице, а „Вялк 494“ опустился на шестое место.
В игре между латвийскими командами, „Курбадс“ обыграл „Ригу“, со счетом (5:0) и продолжает уверенно лидировать.
За „Курбадас“ две шайбы забросили Мартиньш Витолинш и Давидс Лившиц и одну забросил Робертс Бинде (1+1). Голкипер клуба „Рига“ Аксельс Озолс отразил 42 броска, а вратарь „Курбадса“ Аргинто Милбергс, отыгравший на ноль, отразил 29 бросков.
Команды снова сыграют друг с другом в понедельник в 19:10.
Таллиннский клуб „Пантеры“ дома, уверенно обыграл нарвский „ПСК“ со счетом (8:2), и продолжает погоню за латвийским клубом „Курбадс“.
Мощный третий период обеспечил „пантерам“ уверенную победу. В составе „Пантер“ шайбы забросили: Алексей Лубнин (2+1), Никлас Силдре (1+2), Кевин Паррас (1+3), Савелий Новиков, Пол Силланди (2+1) и Андрей Розинко. Илья Бабрушев отдал три голевые передачи. В составе команды клуба из Нарвы шайбы забросили: Кирилл Ильин (1+1) и Максим Вялья.
Турнирная таблица в хоккейной лиге Coolbet: „Курбадс“ 10 очков (5 игр), „Пантер“ Таллинн 8 (4), „ПСК“ Нарва 6 (5), „Рига“ 6 (7), „Валк 494“ Тарту 6 (6), „Эверест“ Кохтла-Ярве 4 (6) „Виру Спутник“ Кохтла-Ярве 0 (4).