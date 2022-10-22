Какая красота! Завершен первый этап реставрации бастиона Скооне

По словам вице-мэра Мадле Липпус, бастион Скооне – важная часть общественного пространства, расположенная в непосредственной близости к Старому городу. „Приведение бастиона в порядок сделает его более привлекательным для горожан и создаст условия для создания на его территории кафе, павильонов и детских площадок, - сказала Липпус. – В последний раз работы в бастионе Скооне проводились более двухсот лет назад, поэтому изменения будут легко заметными. Бастион займет достойное место в городском пространстве“.

Реставрация бастиона была начата со стороны, обращенной к улице Сууртюки, работы также охватывали верхнюю часть бастиона. Была проведена необходимая вырубка, чтобы осуществить реставрацию кладки, которая была повреждена корнями деревьев и кустарников, также были снесены ветхие строения у стены бастиона. В верхней части бастиона озеленение будет приведено в порядок с сохранением растущих там деревьев.

Восстановлен исторический облик склона, в порядок приведена часть стен с западной и северной сторон. „Приятным сюрпризом для нас стала стена, обнаруженная под землей со стороны парковки, - рассказала архитектор Тийна Линна. – Плитняковая карнизная плита, лежащая на верхней части стены, при реставрации была использована повторно“.

В ходе работ было обнаружено, что скрытые под землей стены находятся в плохом состоянии, их пришлось в значительной степени отреставрировать. „Вертикальная планировка усложняла проведение реставрации, так как нужно было воспроизвести уклон в 47о, - рассказал об особенностях работы руководитель предприятия Aruna-Ehitus OÜ Арунас Буга. – Склон нужно было уплотнить и укрепить, чтобы впоследствии он не разрушился, эти работы потребовали времени. Одновременно работали два-три экскаватора и погрузчики. Часть находившихся глубоко под землей элементов кладки стены не представлялось возможным сохранить, поэтому нам пришлось привозить камни из карьера“.