Кая Каллас: замороженное имущество России нужно направить на поддержку Украины

По словам премьер-министра Каи Каллас, Россия продолжает свои атаки против инфраструктуры и гражданского населения Украины. „Президент Украины Зеленский сказал в своем видеообращении, что Украина сейчас нуждается в первую очередь в противовоздушной и противоракетной обороне, но помимо военной помощи нужна также экономическая и гуманитарная. В этом вопросе Европейский союз должен взять на себя еще более важную роль“, - заявила премьер-министр.

„Мы уже предоставляем Украине дополнительный пакет военной помощи и начинаем миссию по обучению украинских военных. Что касается предоставления Украине экономической помощи, то тут ключевую роль играет использование замороженного российского имущества – его общая стоимость превышает 300 миллиардов евро. Учитывая разрушения, которые нанесла Россия, а также продолжающуюся террористическую кампанию по уничтожению гражданской инфраструктуры, мы должны найти возможности использовать замороженное имущество, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения“, - сказала премьер-министр. „Европейская комиссия получила задание вскоре предложить конкретное решение“, - добавила она.

Главы государств и правительств обсудили также составление следующего пакета санкций и необходимость привлечь к ответственности российских военных преступников. „Преступления России, в том числе преступления агрессии, преступления против человечности и возможный геноцид, не должны остаться безнаказанными. Украина попросила нашей помощи в этом вопросе, и я предложила, что Европейский союз мог бы взять на себя ведущую роль в создании трибунала, расследующего преступления агрессии“, - отметила премьер-министр.

„Европейская комиссия приступит также к составлению следующего санкционного пакета. Важно, чтобы он включал в себя запрет российских пропагандистских каналов, отключение новых финансовых учреждений от системы SWIFT, а также, например, запрет на экспорт алмазов“, - перечислила Каллас.