ISW: российские войска начали отступать с запада Херсонской области

Украинское оперативное командование „Юг“ сообщает, что в пятницу россияне „довольно активно“ увозили снаряжение с западного берега Днепра на паромах. Отступление требует, чтобы на передней линии его прикрывали от украинских атак. Для этого нужны хорошо подготовленные военные, готовые пожертвовать собой ради спасения сослуживцев, отмечается в сводке ISW. Но по утверждениям украинских военных российская сторона, наоборот, пытается вывезти из опасной зоны свои наиболее боеспособные подразделения.

Кроме того, в сводке Институт воспроизводит собственный прогноз о том, что российские военные могут взорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы прикрыть отступление, и возложить ответственность за это на Украину. О том, что может произойти в этом случае, можно почитать ЗДЕСЬ.