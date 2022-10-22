„Барселона“ планирует отпустить нескольких ключевых футболистов

Клуб могут покинуть Серхио Бускетс, Жерар Пике, Жорди Альба и Серджи Роберто.

Контракты Бускетса и Роберто истекают следующим летом, а контракты Пике и Альбы рассчитаны до лета 2024 года.

И Пике, и Альба потеряли место в стартовом составе в этом сезоне, Бускетс остается основным игроком, а полузащитник Роберто вынужден играть на позиции правого защитника из-за травм других игроков.

По данным ESPN, 34-летний Бускетс, как ожидается, примет решение о своем будущем после чемпионата мира этого года, который завершится 18 декабря.

Главный тренер „Барселоны“ Хави ценит универсальность Роберто, но каталонский клуб хотел бы усилить позицию правого защитника и полузащитника если не в зимнее трансферное окно, то не позднее следующего летнего ТО. Это означает, что контракт Роберто не будет продлен.

Положение Пике, которому в феврале исполнится 36 лет и Альбы, которому в марте исполниться 33 года, сложнее. У них осталось еще 18 месяцев по контракту, и, помимо высокой заработной платы, клуб должен им значительные суммы в виде отсроченных выплат заработной платы.