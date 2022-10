ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (240-й день) | Возможный взрыв гидроэлектростанции и Украина в темноте

Власти России утверждают, что взрыв, произошедший 8 октября на Крымском мосту в Керченском проливе, организовали спецслужбы Украины. О том, что ко взрыву причастна СБУ, также сообщали источники The New York Times, The Washington Post, УНИАН и „Украинской правды“.