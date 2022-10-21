ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (240-й день) | Возможный взрыв гидроэлектростанции и Украина в темноте

Взрыв гидроэлектростанции в Каховке затопит несколько городов

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг напрямую обвинил Москву в подготовке подрыва плотины ГЭС в оккупированной части юга страны и предупредил, что это может привести к „масштабной катастрофе“. По его словам, у украинских властей есть информация, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

„Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон“, - заявил президент Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите Европейского совета в Брюсселе.

„Мы такого точно не заказывали“. Зеленский — о взрыве на Крымском мосту

„Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно“, — заявил Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV News.

Украинский лидер предположил, что взрыв мог стать следствием внутренней борьбы между российскими военными и спецслужбами. „У них есть серьезные отношения между военными и их спецслужбами, разведкой. Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, постоянно решающих, кто из них главный“, — сказал он.

Власти России утверждают, что взрыв, произошедший 8 октября на Крымском мосту в Керченском проливе, организовали спецслужбы Украины. О том, что ко взрыву причастна СБУ, также сообщали источники The New York Times, The Washington Post, УНИАН и „Украинской правды“.

Часть Житомира осталась без электричества из-за перегрузки на одной из подстанций

Как сообщил мэр города Сергей Сухомлин, часть светофоров в городе не работает или работает некорректно, поэтому водителям и пешеходам нужно быть внимательными на дорогах. Также мэр добавил, что в Житомире запустили уже 80% котельных.

Путин порассуждал о проблеме алкоголизма в России и призвал россиян саморазвиваться, а не спиваться.