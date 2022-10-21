Может ли Украина ответить на российские удары по городам такими же ударами по территории РФ?

Российский президент Путин, объявляя 19 октября о введении военного положения в аннексированных регионах Украины, сказал: „Продолжаются обстрелы. Засылают на нашу территорию диверсионные группы“. И заявил , что украинской стороной якобы готовились атаки на энергетические и транспортные объекты в регионах России, в том числе „объекты ядерной энергетики“.

В тот же день губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев написал у себя в телеграм-канале, что над городом (в районе аэродрома Бельбек) ПВО сбила БПЛА. Его обломки упали на жилой дом в частном секторе - но никто, по словам Развожаева, не пострадал.

19 октября губернатор Гладков сообщил про „сильный обстрел ВСУ“, под который попало село Шебекино. Трое человек пострадали. Гладков попросил жителей района, которые живут в обстрелянном районе, „временно покинуть территорию“.

14 октября глава региона написал , что российскими силами ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского городского округа Белгородской области. Обломки упали в районе железной дороги. В тот же день после обстрела Белгорода загорелась электрическая подстанция, а на следующий - нефтебаза.

В тот же день он сообщил об обстреле таможенного пункта пропуска в городе Шебекино и о подрыве склада с боеприпасами.

13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал в своем телеграм-канале о разрушениях в жилом многоквартирном доме в областном центре в результате попадания в него части ракеты.

Об этом, в частности, писал в „Твиттере“ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя попадание ракеты в жилой дом в Белгороде.

Массированные ракетные обстрелы украинской территории со стороны России с 10 октября сопровождаются новостями о все более активных „прилетах“ в российских приграничных регионах. В некоторых случаях речь идет о работе ПВО, которая что-то сбивает. Украинские власти часто утверждают, что сбивает она российские же ракеты, выпущенные по Украине - например, по Харькову.

Согласно указам Путина, в ряде регионов России вводятся „четыре уровня ограничений“. Например, „средний уровень реагирования“ вводится в аннексированных Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Среди мер предусмотрено временное отселение жителей в безопасные районы.

Официальный Киев никогда не признавал своей прямой ответственности за инциденты на территории России.

Симптоматичным в этом плане было заявление секретаря украинского Совбеза Алексея Данилова, который в апреле, после того как первые „странные“ взрывы прогремели в Белгороде, а в соцсетях появились кадры пролета над городом предположительно украинских военных вертолетов, в интервью Би-би-си сказал: „А мы тут при чем?... [Украина ли это], я не знаю. Пройдет время - все станет на свои места. Может, это какие-то сознательные люди на территории Белгородской области взяли в военторге два вертолета и решили на них прокатиться“.

Российские города под угрозой?

По словам военного обозревателя Юрия Федорова, если говорить о технической стороне дела, у Украины есть нужное вооружение, в том числе системы залпового огня - HIMARS и их аналоги. Они могут наносить удары на расстояние до 80 км.

Теоретически их целями могут быть военные или инфраструктурные объекты России, находящиеся на расстоянии 50-60-70 км от линии границы или от линии разграничения между оккупированной частью и подконтрольными Киеву территориями.

Российский эксперт, который пожелал сохранить анонимность, сказал Би-би-си, что самые вероятные варианты удара со стороны Украины - это либо атаки средствами малой дальности в приграничных областях, по периметру, то есть от аннексированного Крыма до Брянска, либо диверсии в глубине территории.

„Соответственно, наибольшая вероятность - это, конечно, Брянск, Курск, Белгород и Крым, поскольку они в непосредственной близости“, - рассуждает эксперт. В зоне риска, по его словам, находится и Краснодарский край.

С другой стороны, в июле министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Би-би-си заявил, что при отправке в Украину систем HIMARS ее западные партнеры поставили Киеву условие: воздержаться от использования этого вооружения по объектам на территории Российской Федерации.

„Мы везде это засвидетельствовали, даже я лично сделал это - письмом на имя моего коллеги, руководителя Пентагона (Ллойда Остина - Ред.), - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины“, - заявил тогда Алексей Резников.

Крым, а тем более аннексированные Россией в сентябре регионы, Киев территорией РФ, разумеется, не считает.