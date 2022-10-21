Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии

Портал bb.lv ссылается на некоего священника, который участвовал в соборе. Он рассказал, что из 161 делегата 160 было за обращение к патриарху за автокефалией и один против.

Обращение к патриарху необходимо для того, чтобы выход из РПЦ был каноническим и не считался расколом.

Как известно, 8 сентября Сейм Латвии принял представленные президентом Латвии Левитсом поправки к Закону „О Латвийской Православной Церкви“, которые изменили статус ЛПЦ, определив, что она будет действовать полностью независимо и самостоятельно.

До сих пор Латвийская Православная Церковь действовала при Московском Патриархате, который, в свою очередь, поддерживает правящий режим в России и войну против Украины. По словам Левитса, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключат всякую власть Московского Патриарха над Церковью в Латвии.

„При вступлении закона в силу любое влияние или власть патриарха Московского над нашей православной церковью будет устранено. Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности“, — подчеркнул тогда президент.

В свою очередь сама ЛПЦ разрыв связей с Москвой и свой новый независимый статус, зафиксированные в законе, некоторое время не комментировала. Только вечером в пятницу, 9 сентября, ЛПЦ опубликовала на своем сайте заявление, в котором фактически утверждала, что для прихожан ничего не изменится.