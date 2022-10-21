Дорожное движение на Раннамыйза теэ будет реорганизовано(1)
В воскресенье, 23 октября, в связи с работами по асфальтированию на улице Раннамыйза будет реорганизовано дорожное движение, автомобили смогут двигаться по полосам движения, которые после окончания реконструкции будут вести по направлению выезда из города.
По словам вице-мэра Владимира Света, это последний отрезок участка дороги, соединяющего Таллинн с соседними самоуправлениями. „Первый этап реконструкции Раннамыйза теэ был осуществлен в начале прошлого года, когда на границе Таллинна и волости Харку были сооружены новые мосты через ручей Тискре. Сейчас проходит второй этап реконструкции, в ходе которого строится участок дороги протяженностью 1,5 км, с разделительной полосой и пешеходно-велосипедной дорожкой по обеим сторонам проезжей части“, - пояснил Свет.
С 23 октября в связи с началом работ по асфальтированию дороги на строительном объекте будет изменена действовавшая прежде организация дорожного движения. Движение автомобилей временно будет перенаправлено на полосы движения, которые после окончания реконструкции будут вести по направлению выезда из города. В это время будет проходить асфальтирование полос движения по направлению в город.
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в ходе работ будут также реконструированы остановки общественного транспорта и построены две новые, а перекрестки оснастят современными системами светофоров. „Помимо осуществления дорожно-строительных работ на реконструируемом участке также будет установлено светодиодное уличное освещение, а пешеходные переходы оснастят специальной подсветкой. Будет модернизирована ливневая канализация, обновлены бытовая канализация и водопровод, а также запланированы работы по защите имеющихся и строительству новых инженерных сетей“, - пояснил Сильянов, добавив, что проект включает также строительство отрезка улицы Пикалийва от Раннамыйза теэ до перекрестка улиц Нооркуу и Ванакуу.
В ходе работ по озеленению в окрестностях реконструируемого участка дороги будут высажены 175 саженцев черной ольхи, 144 сербские ели, 378 саженцев канадской бузины, 25 лип европейских, 10 саженцев ирги Ламарка и три белые ивы. 24 дерева пересадят на новые места. Таким образом, вместо 177 вырубленных деревьев посадят 735 новых. Кроме того, будут созданы зоны для посадки 5700 саженцев спиреи и ивы пурпурной. Также будет установлен отмечающий границу Таллинна знак, оснащенный информационным табло.
Работы по реконструкции Раннамыйза теэ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполяет предприятие Tallinna Teede AS. Договорная стоимость работ составит свыше 7,35 млн евро, из которых 534 000 евро будут покрыты при финансировании Tallinna Vesi AS. Cрок выполнения работ – январь 2023 года. Проектную документацию подготовило предприятие K-Projekt AS.
Во время строительных работ будет обеспечен доступ для пешеходов и автомобилей. Участников движения просят соблюдать временную организацию движения и учитывать, что движение будет затруднено.