Дорожное движение на Раннамыйза теэ будет реорганизовано

По словам вице-мэра Владимира Света, это последний отрезок участка дороги, соединяющего Таллинн с соседними самоуправлениями. „Первый этап реконструкции Раннамыйза теэ был осуществлен в начале прошлого года, когда на границе Таллинна и волости Харку были сооружены новые мосты через ручей Тискре. Сейчас проходит второй этап реконструкции, в ходе которого строится участок дороги протяженностью 1,5 км, с разделительной полосой и пешеходно-велосипедной дорожкой по обеим сторонам проезжей части“, - пояснил Свет.

С 23 октября в связи с началом работ по асфальтированию дороги на строительном объекте будет изменена действовавшая прежде организация дорожного движения. Движение автомобилей временно будет перенаправлено на полосы движения, которые после окончания реконструкции будут вести по направлению выезда из города. В это время будет проходить асфальтирование полос движения по направлению в город.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в ходе работ будут также реконструированы остановки общественного транспорта и построены две новые, а перекрестки оснастят современными системами светофоров. „Помимо осуществления дорожно-строительных работ на реконструируемом участке также будет установлено светодиодное уличное освещение, а пешеходные переходы оснастят специальной подсветкой. Будет модернизирована ливневая канализация, обновлены бытовая канализация и водопровод, а также запланированы работы по защите имеющихся и строительству новых инженерных сетей“, - пояснил Сильянов, добавив, что проект включает также строительство отрезка улицы Пикалийва от Раннамыйза теэ до перекрестка улиц Нооркуу и Ванакуу.