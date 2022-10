Дорожное движение на Раннамыйза теэ будет реорганизовано

Работы по реконструкции Раннамыйза теэ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполяет предприятие Tallinna Teede AS. Договорная стоимость работ составит свыше 7,35 млн евро, из которых 534 000 евро будут покрыты при финансировании Tallinna Vesi AS. Cрок выполнения работ – январь 2023 года. Проектную документацию подготовило предприятие K-Projekt AS.