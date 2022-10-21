Экс-первая ракетка мира Халеп попалась на допинге

31-летняя румынская теннисистка, которая сейчас занимает девятое место в рейтинге WTA, сдала положительный допинг-тест в августе этого года во время выступления на US Open. Халеп проиграла на этом турнире „Большого шлема“ в первом круге украинке Дарье Снигур.



В допинг-пробе Халеп было найдено запрещенное вещество роксадустат. Румынка воспользовалась своим правом запросить анализ пробы „Б“.



В сентябре теннисистка объявила о досрочном завершении сезона после перенесенной операции на носу (ринопластики).



На ее счету 24 титула WTA, включая победы на „Ролан Гаррос“ (2018) и Уимблдоне (2019). По итогам 2017 и 2018 годов она возглавляла рейтинг WTA.



алеп опубликовала заявление в своих социальных сетях. В нём она сообщила, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат. Также Халеп подчеркнула, что начался самый сложный матч в её карьере: борьба за правду. По её словам, субстанция под названием Roxadustat обнаружена в крайне низком количестве.

Симона добавила, что никогда сознательно не принимала ничего запрещённого, и выразила надежду, что рано или поздно станет ясно, какова ситуация на самом деле.

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