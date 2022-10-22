22.10.2022, 12:30
Эстонские АЗС хорошо подготовились к возможным отключениям электроэнергии по всей стране(9)
ФОТО: Erakogu
В этом году Министерство экономики и инфраструктуры издало положение о заправочных станциях Эстонии, согласно которому розничные продавцы топлива, как поставщики жизненно важных услуг, должны иметь как минимум три автономные станции, работающие на электричестве, одна из которых должна находиться в Харьюском уезде. В свете проблемы с электроснабжением предстоящей зимой и возможности отключения электроэнергии этот вопрос становится все более актуальным.