Эстонские АЗС хорошо подготовились к возможным отключениям электроэнергии по всей стране

По сравнению с прошлым годом ситуация лучше

Наряду с поставками топлива, функционирование автозаправочных станций не менее важно в условиях кризиса. По данным Эстонского резервного центра, ситуация постоянно улучшается, и бесперебойное наличие моторного топлива в кризисной ситуации в Эстонии за последние годы значительно улучшилось. „До недавнего времени в Эстонии было всего несколько автозаправочных станций, которые могли работать в случае серьезного отключения электроэнергии. Кроме того, эти станции были расположены в бесчисленных уездах, и не было общенационального решения с автономным электроснабжением“, - заявили в центре. В прошлом проблема была острой, и возникающие чрезвычайные ситуации доказывали, что ситуацию нужно срочно решать.