Новости Эстонии
22.10.2022, 12:30

Эстонские АЗС хорошо подготовились к возможным отключениям электроэнергии по всей стране

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Заправочные станции с автономным электроснабжением (карта Эстонского резервного центра)
Заправочные станции с автономным электроснабжением (карта Эстонского резервного центра)
ФОТО: Erakogu

В этом году Министерство экономики и инфраструктуры издало положение о заправочных станциях Эстонии, согласно которому розничные продавцы топлива, как поставщики жизненно важных услуг, должны иметь как минимум три автономные станции, работающие на электричестве, одна из которых должна находиться в Харьюском уезде. В свете проблемы с электроснабжением предстоящей зимой и возможности отключения электроэнергии этот вопрос становится все более актуальным.

По сравнению с прошлым годом ситуация лучше

Наряду с поставками топлива, функционирование автозаправочных станций не менее важно в условиях кризиса. По данным Эстонского резервного центра, ситуация постоянно улучшается, и бесперебойное наличие моторного топлива в кризисной ситуации в Эстонии за последние годы значительно улучшилось. „До недавнего времени в Эстонии было всего несколько автозаправочных станций, которые могли работать в случае серьезного отключения электроэнергии. Кроме того, эти станции были расположены в бесчисленных уездах, и не было общенационального решения с автономным электроснабжением“, - заявили в центре. В прошлом проблема была острой, и возникающие чрезвычайные ситуации доказывали, что ситуацию нужно срочно решать.

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