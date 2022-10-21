21.10.2022, 18:59
СЕЙЧАС на DELFI TV | Одержит ли ракверский клуб первую победу в эстонско-латвийской лиге?
ФОТО: | Delfi Meedia
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf не знающий радости побед ракверский „Тарвас“ дома сыграет с „Вентспилсом“. Прямая трансляция матча начиная с 19:00.
Для „Тарвас“ сезон начался непросто. В первой игре они проиграли „Калеву/Крамо“ со счетом 65:111, затем последовали тяжелые поражения от „Рапла Авис Утилитас“ (64:98) и украинского клуба „Прометей“ (50:106). Сегодняшняя встреча для клуба из Раквере также не обещает быть легкой. „Вентспилс“, в прошлом сезоне стал третьим, а в нынешнем сезоне занимает третье место.