СЕЙЧАС на DELFI TV | Одержит ли ракверский клуб первую победу в эстонско-латвийской лиге?

Для „Тарвас“ сезон начался непросто. В первой игре они проиграли „Калеву/Крамо“ со счетом 65:111, затем последовали тяжелые поражения от „Рапла Авис Утилитас“ (64:98) и украинского клуба „Прометей“ (50:106). Сегодняшняя встреча для клуба из Раквере также не обещает быть легкой. „Вентспилс“, в прошлом сезоне стал третьим, а в нынешнем сезоне занимает третье место.

Помощник главного тренера „Тарвас“ Михкель Кург признался, что команде не повезло с расписанием. „Несколько сложных игр против фаворитов чемпионата, это полезный опыт для нашей молодой команды. Тренировки очень тяжелые, особенно радует отношение дебютантов. Герт Калдмяэ вернулся после травмы, и, конечно, потребуется время, чтобы он набрал форму. Мы обязательно сделаем все возможное и ждем болельщиков на игре“, - сказал он.