Баскетбол
21.10.2022, 18:59

СЕЙЧАС на DELFI TV | Одержит ли ракверский клуб первую победу в эстонско-латвийской лиге?

 
Rakvere Tarva vanameister Renato Lindmets.
Rakvere Tarva vanameister Renato Lindmets.
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf не знающий радости побед ракверский „Тарвас“ дома сыграет с „Вентспилсом“. Прямая трансляция матча начиная с 19:00.

Для „Тарвас“ сезон начался непросто. В первой игре они проиграли „Калеву/Крамо“ со счетом 65:111, затем последовали тяжелые поражения от „Рапла Авис Утилитас“ (64:98) и украинского клуба „Прометей“ (50:106). Сегодняшняя встреча для клуба из Раквере также не обещает быть легкой. „Вентспилс“, в прошлом сезоне стал третьим, а в нынешнем сезоне занимает третье место.

Помощник главного тренера „Тарвас“ Михкель Кург признался, что команде не повезло с расписанием. „Несколько сложных игр против фаворитов чемпионата, это полезный опыт для нашей молодой команды. Тренировки очень тяжелые, особенно радует отношение дебютантов. Герт Калдмяэ вернулся после травмы, и, конечно, потребуется время, чтобы он набрал форму. Мы обязательно сделаем все возможное и ждем болельщиков на игре“, - сказал он.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии