СЕЙЧАС на DELFI TV | Клуб тартусского университета сыграет с латвийскими студентами

Клуб тартусского университета, начавший сезон с трех побед подряд, неожиданно проиграл клубу из Кейла 69:89 в пятницу на прошлой неделе, а в этот вторник проиграли рижскому клубу „ВЭФ“. У клуба латвийского университета в активе две победы и два поражения.

По словам помощника главного тренера тартусского клуба Олари Наритса, они хотят показать хорошую игру перед своими болельщиками. „Клуб латвийского университета выходит на каждую игру без обязательства победить — они играют хорошо, не боятся ошибаться и борются до конца в любой ситуации. Их клуб начал сезон с побед над клубом из Кейла и латвийском клубом „Валмиера“ , а также хорошо сыграл против латвийского „Вентспилса“, но в итоге проиграли. Это будет непростая игра для нас. Мы достаточно хорошо играли во время подготовки к нынешнему сезону и, наконец, мы хотели бы хорошо сыграть перед домашней публикой“, - сказал Наритс перед игрой.