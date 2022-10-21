Жена звездного футболиста изменила ему с рэпером. Новый избранник ослепительной Ванды на 13 лет моложе ее!(1)
В конце сентября распалась самая скандальная пара в футболе — нападающий „Галатасарая“ Мауро Икарди разошелся со своей женой и агентом Вандой Нарой. Об этом девушка объявила в соцсетях.
„Мне очень больно переживать этот момент. Но, учитывая разоблачение и спекуляции в медиа, будет лучше, если все узнают это от меня. Больше мне нечего сказать по этой теме, и я не хочу давать никаких подробностей об этом расставании. Пожалуйста, прошу понять не только меня, но и наших детей“.
Но уже через три дня после расставания Икарди в соцсетях показал свежую переписку с Вандой, где она пишет ему первой, пишет Sport24.
Спустя почти месяц Мауро не удалил фотографии с Вандой в соцсетях, и, кажется, отрицает сам факт расставания. Пока аргентинец пытается адаптироваться в Турции, его жена крутит роман с 22-летним рэпером L-Gante (реальное имя — Элиан Анхель Валенсуэла), который младше ее на 13 лет. 21 октября у парня вышел клип, где Ванда снялась в главной роли. На видео L-Gante и Нара нежно обнимаются и целуются в постели.
Слухи о романе Ванды с молодым рэпером появились пару дней назад в аргентинских СМИ. Журналисты обнародовали фотографию, где L-Gante во время игры в боулинг тянется к Наре, чтобы ее поцеловать. Фото мгновенно разлетелось в соцсетях и породило бурное обсуждение.
Кроме фото всплыло еще и видео, на котором L-Gante как будто целует Ванду в губы. Однако там не совсем понятно, подошел ли он к ней, чтобы поцеловать или хотел просто поговорить. Слухи о романе все же подтвердились, когда L-Gante в соцсетях опубликовал фото с Вандой, сопроводив подписью: „Я тебя люблю“. Сама Нара пока не подтвердила роман с Валенсуэлой.
Несколько дней назад Икарди во время трансляции в одной из соцсетей заверил, что его отношения с Вандой могут быть восстановлены. Но, кажется, теперь сомнения появились даже у самого футболиста.
„Она со своим поведением и такими взглядами является посмешищем для всего мира, — сказал Мауро во время трансляции. — Правда в том, что я не готов продолжать поддерживать это и защищать то, что не может быть оправдано“.
Напомним, Ванда и Икарди поженились в 2014 году, у пары есть два совместных ребенка и еще трое от предыдущего брака Нары с футболистом Макси Лопесом.