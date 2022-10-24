Рак в мясе и рыбе. Обнаружено 12 копченостей с канцерогенными веществами выше нормы

По словам главного специалиста продовольственного отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кристи Каллип, в основном проблемными оказались мясные продукты. „В десяти случаях речь шла о мясных и в двух случаях о рыбных продуктах традиционного копчения“.

Хотя обычно департамент проводит выборочные пробы на территории производителя или на стадии розничной торговли, в октябре он провел дополнительный забор проб на ярмарках. „Из восьми проб ПАУ, взятых на двух ярмарках, шесть были признаны несоответствующими требованиям. В одном случае это было копченое филе шейки от латвийского производителя, информацию о котором департамент направил в компетентный орган Латвии, чтобы там смогли начать процедуру с местным производителем“, - сказала Каллип.

Производитель пищевых продуктов должен избегать ситуаций, при которых в продукт может попасть повышенное количество ПАУ (например, регулярно проверять чистоту печи, сухость используемой древесины).

Несоответствующие требованиям продукты эстонского происхождения были произведены в основном в частных хозяйствах. „У двух производителей департамент выявил неоднократные нарушения. Один из них, „Indrek Tuul Lihatooted“ (индивидуальный предприниматель), сообщил агентству, что прекращает свою деятельность на этот сезон. В новом сезоне он должен будет доказать, что продукт, выпускаемый на рынок, безопасен. Другой производитель, Mati Saag (индивидуальный предприниматель), которому также требуется подтвердить безопасности продукции, попал под повышенное внимание. Производитель должен провести анализ на содержание ПАУ, и результаты должны быть представлены в департамент“, - добавила Каллип.

Если агентство выявит несоответствие нормам, производство будет остановлено, а производитель должен будет пересмотреть процесс копчения. Перед возобновлением производства продукт будет повторно проверен.

В 2022 году образцы ПАУ, не соответствующие требованиям, были взяты у следующих пищевых предприятий: