Рак в мясе и рыбе. Обнаружено 12 копченостей с канцерогенными веществами выше нормы(8)
Департамент сельского хозяйства и продовольствия ежегодно выборочно контролирует содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в мясных и рыбных продуктах традиционного копчения. В этом году было собрано 48 проб, из которых 12 оказались несоответствующими нормам.
По словам главного специалиста продовольственного отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кристи Каллип, в основном проблемными оказались мясные продукты. „В десяти случаях речь шла о мясных и в двух случаях о рыбных продуктах традиционного копчения“.
Хотя обычно департамент проводит выборочные пробы на территории производителя или на стадии розничной торговли, в октябре он провел дополнительный забор проб на ярмарках. „Из восьми проб ПАУ, взятых на двух ярмарках, шесть были признаны несоответствующими требованиям. В одном случае это было копченое филе шейки от латвийского производителя, информацию о котором департамент направил в компетентный орган Латвии, чтобы там смогли начать процедуру с местным производителем“, - сказала Каллип.
Производитель пищевых продуктов должен избегать ситуаций, при которых в продукт может попасть повышенное количество ПАУ (например, регулярно проверять чистоту печи, сухость используемой древесины).
Несоответствующие требованиям продукты эстонского происхождения были произведены в основном в частных хозяйствах. „У двух производителей департамент выявил неоднократные нарушения. Один из них, „Indrek Tuul Lihatooted“ (индивидуальный предприниматель), сообщил агентству, что прекращает свою деятельность на этот сезон. В новом сезоне он должен будет доказать, что продукт, выпускаемый на рынок, безопасен. Другой производитель, Mati Saag (индивидуальный предприниматель), которому также требуется подтвердить безопасности продукции, попал под повышенное внимание. Производитель должен провести анализ на содержание ПАУ, и результаты должны быть представлены в департамент“, - добавила Каллип.
Если агентство выявит несоответствие нормам, производство будет остановлено, а производитель должен будет пересмотреть процесс копчения. Перед возобновлением производства продукт будет повторно проверен.
В 2022 году образцы ПАУ, не соответствующие требованиям, были взяты у следующих пищевых предприятий:
Mati Saag (FIE) - Копченое мясное изделие
Mati Saag (FIE) - Копченое мясное изделие
Indrek Tuul Lihatooted (FIE) - Копченое мясное изделие
Indrek Tuul Lihatooted (FIE) - Копченое мясное изделие
Kodulahendused OÜ - Копченое мясное изделие
Annemeli Lihatooted OÜ - Копченое мясное изделие
Marina Klaus (FIE) - Копченое мясное изделие
Nipi Seafarm OÜ - Копченое мясное изделие
Lihagurmaanid MTÜ - Копченое мясное изделие
Jaanitalu singivabrik (продавали продукцию латвийской компании) - Копченое мясное изделие
Linaski OÜ - Копченое рыбное изделие
Võrtsu Sahver OÜ - Копченое рыбное изделие
ПАУ, или полициклические ароматические углеводороды, - это токсичные вещества, которые скапливаются в пище при повышенных температурах и неполном сгорании древесных углей, т.е. в условиях ограниченного доступа кислорода. Например, при гриле и копчении. Поскольку некоторые ПАУ являются генотоксичными канцерогенами, воздействие ПАУ на человека должно быть максимально ограничено.
Оператор пищевого бизнеса несет ответственность за безопасность продукции. Пищевое предприятие должно избегать ситуаций, когда в продукте может образоваться повышенный уровень ПАУ (например, регулярно проверять чистоту печи, сухость используемой древесины).
На сайте Департамента сельского хозяйства и продовольствия можно найти ряд методических материалов по снижению и предотвращению образования ПАУ.