МНЕНИЕ | Политическая культура Эстонии в упадке: ругающиеся матом политики и противостояние двух самых популярных партий

Минувшие дни на сцене политического театра Эстонии подарили публике ругающегося русским матом национал-консерватора, начало предвыборного противопоставления двух самых популярных партий и полет высокой мысли министра предпринимательства и инфотехнологии о строительстве новой сланцевой электростанции во время освоения денег фонда справедливого перехода.

Люди, руководящие Эстонией, смеялись друг над другом, пытались взять проведения передачи в свои руки и перекрикивали своих оппонентов. Такое поведение со стороны народных избранников является верным сигналом всем нам, что так продолжаться больше не может.