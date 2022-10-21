21.10.2022, 16:14
МНЕНИЕ | Политическая культура Эстонии в упадке: ругающиеся матом политики и противостояние двух самых популярных партий(7)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В первой половине недели на телеканале ЭТВ прошли дебаты парламентских партий, которые могли бы показаться смешными, если бы не были столь грустными, пишет член правления партии Ээсти 200 Алексей Яшин в колонке для RusDelfi.
Минувшие дни на сцене политического театра Эстонии подарили публике ругающегося русским матом национал-консерватора, начало предвыборного противопоставления двух самых популярных партий и полет высокой мысли министра предпринимательства и инфотехнологии о строительстве новой сланцевой электростанции во время освоения денег фонда справедливого перехода.