Мнение
21.10.2022, 16:14

МНЕНИЕ | Политическая культура Эстонии в упадке: ругающиеся матом политики и противостояние двух самых популярных партий

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Алексей Яшин
Член правления партии „Ээсти 200“, учитель
Aleksei Jashin 23.10.2020
Aleksei Jashin 23.10.2020
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

В первой половине недели на телеканале ЭТВ прошли дебаты парламентских партий, которые могли бы показаться смешными, если бы не были столь грустными, пишет член правления партии Ээсти 200 Алексей Яшин в колонке для RusDelfi.

Минувшие дни на сцене политического театра Эстонии подарили публике ругающегося русским матом национал-консерватора, начало предвыборного противопоставления двух самых популярных партий и полет высокой мысли министра предпринимательства и инфотехнологии о строительстве новой сланцевой электростанции во время освоения денег фонда справедливого перехода.

Люди, руководящие Эстонией, смеялись друг над другом, пытались взять проведения передачи в свои руки и перекрикивали своих оппонентов. Такое поведение со стороны народных избранников является верным сигналом всем нам, что так продолжаться больше не может.

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