Правдиво ли видео о разгоне людей, протестовавших против роста цен на электроэнергию в Генуе?

В середине сентября в Telegram стало вирусным видео, на котором полицейские жёстко разгоняют толпу. Как сообщают авторы публикаций в крупных каналах, на ролике запечатлены события в Генуе — местные жители вышли на протест против роста цен на электроэнергию. Запись разместили, в частности, Mash (1,75 млн подписчиков на момент написания этого разбора), „Правдивости» (1,23 млн), „Россия сейчас» (1,06 млн), „ЧП info» (443 000 ) и „Осташко! Важное» (334 000). Этим видео также делились также пользователи Twitter.

Видео широко распространилось не только в русскоязычном сегменте интернета, но и за его пределами. Это привлекло внимание наших коллег из фактчекингового отдела агентства AFP и других проектов. Как им удалось доказать, ставший вирусным ролик подлинный и даже был снят в Италии. Используя сервис InVID-WeVerify и поиск по ключевым словам, AFP обнаружило, что попавшие на видео события произошли более трёх лет назад, причём в Болонье, а не в Генуе. Более того, демонстрация не имела никакого отношения ни к росту цен на электроэнергию, ни к проблемам в итальянской экономике в целом.

20 мая 2019 года издание Gazzetta di Bologna опубликовало на своём YouTube-канале ролик о протестах против митинга ультраправого политика Роберто Фиоре. В видео показывается, как колонна демонстрантов с транспарантом „Антифашистская Болонья“ идут по улице Арчигинназио от Пьяцца Маджоре до площади Гальвани (маршрут можно установить по Google Street View). Вскоре протестующие упираются в полицейское заграждение и через непродолжительное время начинают по нему бить. Когда в полицию полетели файеры, сотрудники органов правопорядка начали разгон демонстрации.