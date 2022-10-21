Правдиво ли видео о разгоне людей, протестовавших против роста цен на электроэнергию в Генуе?
В сентябре 2022 года несколько крупных Telegram-каналов опубликовали ролик, в котором, как утверждается, показаны жёсткие действия полиции на недавней демонстрации в Италии. Мы проверили достоверность таких сообщений.
В середине сентября в Telegram стало вирусным видео, на котором полицейские жёстко разгоняют толпу. Как сообщают авторы публикаций в крупных каналах, на ролике запечатлены события в Генуе — местные жители вышли на протест против роста цен на электроэнергию. Запись разместили, в частности, Mash (1,75 млн подписчиков на момент написания этого разбора), „Правдивости» (1,23 млн), „Россия сейчас» (1,06 млн), „ЧП info» (443 000 ) и „Осташко! Важное» (334 000). Этим видео также делились также пользователи Twitter.
Видео широко распространилось не только в русскоязычном сегменте интернета, но и за его пределами. Это привлекло внимание наших коллег из фактчекингового отдела агентства AFP и других проектов. Как им удалось доказать, ставший вирусным ролик подлинный и даже был снят в Италии. Используя сервис InVID-WeVerify и поиск по ключевым словам, AFP обнаружило, что попавшие на видео события произошли более трёх лет назад, причём в Болонье, а не в Генуе. Более того, демонстрация не имела никакого отношения ни к росту цен на электроэнергию, ни к проблемам в итальянской экономике в целом.
20 мая 2019 года издание Gazzetta di Bologna опубликовало на своём YouTube-канале ролик о протестах против митинга ультраправого политика Роберто Фиоре. В видео показывается, как колонна демонстрантов с транспарантом „Антифашистская Болонья“ идут по улице Арчигинназио от Пьяцца Маджоре до площади Гальвани (маршрут можно установить по Google Street View). Вскоре протестующие упираются в полицейское заграждение и через непродолжительное время начинают по нему бить. Когда в полицию полетели файеры, сотрудники органов правопорядка начали разгон демонстрации.
На следующий день, 21 мая 2019 года, видео о событиях в Болонье опубликовала на своём YouTube-канале газета La Repubblica, одно из крупнейших итальянских СМИ. Фрагмент, начинающийся в их ролике с отметки 0:41, и был представлен в Telegram-каналах как недавний митинг в Генуе против повышения цен на коммунальные услуги. При этом даже в описании под видео говорится, что „тысяча демонстрантов [вышла] на площадь Пьяцца Маджоре в Болонье в знак протеста против присутствия в городе лидера [ультраправой партии] Forza Nuova Роберто Фиоре“. La Repubblica также посвятила произошедшему статью на сайте издания.
В 2022 году в Генуе действительно состоялась демонстрация против роста цен на электроэнергию, но это было 21 сентября, спустя два дня после появления вирусного ролика в Mash и других Telegram-каналах. По сообщениям местных СМИ, митинг завершился без столкновений с полицией. Несколько подобных акций, состоявшихся во второй половине сентября в других итальянских городах, также прошли спокойно.
Судя по данным сервиса TGStat, именно с поста, размещённого в канале Mash 19 сентября в 13:03, видео с неверными пояснениями стало распространяться в Telegram. При этом многие каналы, публиковавшие схожие записи, утверждали, что получили это видео от своих подписчиков и читателей. Среди них, например, „Военный обозреватель» (220 000 подписчиков; пост опубликован в 13:27), Ateo Blacked (208 000; 13:33) „Россия сегодня Путин» (237 000; 13:37), „ДНР 🅉 Info » (365 000; 13:55) и „Денацификация UA» (105 000; 14:10). „Подписчики“ некоторых каналов в качестве доказательства того, как жестоко действовала полиция, присылали снимки синяков на ноге — как выяснили фактчекеры из AFP, эта фотография появилась ещё десять лет назад в статье, рассказывающей о том, как полицейские в Нидерландах применили чрезмерную жестокость при задержании группы молодых людей.
Итог: Фейк