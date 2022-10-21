Новая напасть: производители тепла стали топить сланцевым маслом. Идет ужасная вонь(6)
Департамент окружающей среды разрешил некоторым предприятиям использовать сланцевое масло в качестве резервного или основного топлива и, кроме того, двум предприятиям разрешено временно не соблюдать нормативы загрязняющих веществ. Это решение связано с критической ситуацией на рынке природного газа и сделано для того, чтобы в этот отопительный сезон жилые помещения не остались без отопления, а работа на производствах не останавливалась. К сожалению, использование сланцевого масла сопровождается локальными проблемами качества воздуха в виде неприятного запаха.
В этом году в Департамент окружающей среды поступило 30 ходатайств от предприятий, которые хотят использовать сланцевое масло в качестве основного топлива. Больше всего заявок поступило от предприятий региона Харьюмаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа.
По словам заместителя генерального директора Департамента окружающей среды в области природопользования Эрика Косенкраниуса, департамент действует из принципа, чтобы в процессе производства тепла не возникало опасности для здоровья человека и окружающей среды. „Наша цель — предотвратить или уменьшить неблагоприятное воздействие загрязняющих веществ на здоровье человека и окружающую среду. Специалисты Департамента окружающей среды оценивают, как производство тепла может повлиять на уровень загрязнения в определённом районе, и остается ли уровень загрязнения в допустимых пределах. Департамент не выдает разрешения на деятельность, которая угрожает здоровью людей и окружающей среде“, — сказал Эрик Косенкраниус.
При сжигании и загрузке сланцевого масла может распространяться специфический запах, который не опасен для здоровья человека, но причиняет беспокойство и вызывать дискомфорт. В Эстонии законодательством предусмотрен максимальный допустимый предел неприятного запаха. Доставлять связанный с запахом дискомфорт населению разрешено примерно 1314 часов в год. Если запах появляется чаще, предприятие обязано принять меры по уменьшению уровня пахучих веществ.
Департамент окружающей среды сотрудничает с предприятиями и ищет лучшие способы для уменьшения неприятного запаха. „Мы находимся в постоянном контакте с предприятиями и даем им рекомендации, как уменьшить уровень неприятного запаха. Например, чтобы уменьшить запах, возникающий при загрузке сланцевого масла, можно планировать загрузку на время, когда в этом районе находится как можно меньше людей“, — пояснил заместитель генерального директора Департамента окружающей среды. „Важно понимать, что этот процесс не опасен для здоровья человека, но вызывает неприятный запах“, — добавил Эрик Косенкраниус.
Исключения по выбросам выданы департаментом временно, и действительны лишь один отопительный период. Выданные Департаментом окружающей среды разрешения, которые позволяют использовать сланцевое масло в качестве резервного или основного топлива, бессрочные, но в будущем к большей части оборудования по сжиганию сланцевого масла будут применяться строгие нормативы. Для соблюдения этих нормативов предприятия будут вынуждены использовать другое топливо или применять более экологичные технологии.