Новая напасть: производители тепла стали топить сланцевым маслом. Идет ужасная вонь

В этом году в Департамент окружающей среды поступило 30 ходатайств от предприятий, которые хотят использовать сланцевое масло в качестве основного топлива. Больше всего заявок поступило от предприятий региона Харьюмаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа.

По словам заместителя генерального директора Департамента окружающей среды в области природопользования Эрика Косенкраниуса, департамент действует из принципа, чтобы в процессе производства тепла не возникало опасности для здоровья человека и окружающей среды. „Наша цель — предотвратить или уменьшить неблагоприятное воздействие загрязняющих веществ на здоровье человека и окружающую среду. Специалисты Департамента окружающей среды оценивают, как производство тепла может повлиять на уровень загрязнения в определённом районе, и остается ли уровень загрязнения в допустимых пределах. Департамент не выдает разрешения на деятельность, которая угрожает здоровью людей и окружающей среде“, — сказал Эрик Косенкраниус.

При сжигании и загрузке сланцевого масла может распространяться специфический запах, который не опасен для здоровья человека, но причиняет беспокойство и вызывать дискомфорт. В Эстонии законодательством предусмотрен максимальный допустимый предел неприятного запаха. Доставлять связанный с запахом дискомфорт населению разрешено примерно 1314 часов в год. Если запах появляется чаще, предприятие обязано принять меры по уменьшению уровня пахучих веществ.