Ряд иранских футболистов требуют от ФИФА отстранения своей сборной от ЧМ-2022

„Если женщин не пускают на стадионы по всей стране, а иранская федерация футбола просто следует правительственным указаниям и обеспечивает их соблюдение, то ее нельзя рассматривать как независимую и свободную от какой-либо формы влияния организацию.



Совет ФИФА может и должен немедленно отстранить Иран. ФИФА должна выбрать сторону. Настало время ФИФА принять меры“, — цитирует заявление Iran International English.