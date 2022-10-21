Ряд иранских футболистов требуют от ФИФА отстранения своей сборной от ЧМ-2022(1)
Некоторые иранские футболисты и активисты, имеющие отношение к этому виду спорта, обратились к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием отстранить национальную команду от участия в чемпионате мира 2022 года.
„Если женщин не пускают на стадионы по всей стране, а иранская федерация футбола просто следует правительственным указаниям и обеспечивает их соблюдение, то ее нельзя рассматривать как независимую и свободную от какой-либо формы влияния организацию.
Совет ФИФА может и должен немедленно отстранить Иран. ФИФА должна выбрать сторону. Настало время ФИФА принять меры“, — цитирует заявление Iran International English.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Ирана сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом.
Источник - Sportmail