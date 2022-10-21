Запасайтесь поп-корном: обвиненный в читерстве шахматист потребовал от чемпиона мира $100 млн



В начале октября один из самых авторитетных шахматных порталов Chess.com опубликовал расследование, в котором говорилось, что 19-летний Ниманн мог жульничать более чем в 100 онлайн-партиях.



История с читерством Ниманна получила огласку, после того как он обыграл действующего чемпиона мира Карлсена 4 сентября на Sinquefield Cup в Сент-Луисе. Ниманн прервал беспроигрышную серию норвежца из 53 партий. Карлсен позднее заявил в Twitter, что снимается с соревнований. К посту он прикрепил отрывок из интервью футбольного тренера Жозе Моуринью с фразой: „Если я заговорю, у меня будут большие неприятности“.



Вскоре после этого американский гроссмейстер Хикару Накамура заявил, что Карлсен снялся с турнира, потому что подозревал, что Ниманн, „вероятно, жульничал“, а затем сообщил, что тот ранее был забанен на Chess.com. Сам Ниманн признался, что в юности несколько раз жульничал, но последние годы потратил на то, чтобы искупить свою вину.



19 сентября на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup Карлсен вновь встретился с Ниманном и демонстративно сдался после второго хода. Норвежец позднее подчеркнул, что отказывается играть с пойманными на жульничестве шахматистами. Упомянул Карлсен и наставника Нимана Максима Длуги, которого также в свое время подозревали в читерстве.



В свою очередь, Длуги не исключил, что подаст в суд. „Надо посмотреть, как пойдет разбирательство Ханса против Магнуса, — сказал Длуги в эфире YouTube-канала Levitov Chess. — Думаю, оно будет. Там будет выявлено много моментов, которые могут помочь в моем потенциальном разбирательстве. Главный аспект судебных слушаний заключается в том, что Магнус должен был действовать со злым умыслом. Он должен был заведомо знать, что я не тренер Ханса. Так что Ричарду Кону, видимо, придется выступить в суде и передать суть их диалога.



После обвинений Ниманна начали массово исключать из турниров. Однако не все гроссмейстеры согласились с позицией Карлсена. Российский гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул, что принцип презумпции невиновности должен быть применим в ситуации с Ниманном.



„Должна быть презумпция невиновности, не пойман — не вор, но, с другой стороны, доказано, что Ниманн прежде читерил, он в этом сам признавался. Более того, его тренер ранее тоже был пойман на читерстве, поэтому много шуток можно придумать здесь, — цитирует экс-претендента на шахматную корону ТАСС. — Я не хочу никого обвинять, но дыма без огня не бывает“.



„Вообще, это вопросы к организаторам, почему не были созданы достаточные античитерские меры, — отметил российский шахматист. — Магнус играл плохо, конечно, но я не помню таких партий, чтобы Карлсен белыми проигрывал без борьбы. Я несколько раз у него выигрывал черным цветом, и всякий раз это была упорная борьба. Здесь же Магнус не рыпнулся“.