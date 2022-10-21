Запасайтесь поп-корном: обвиненный в читерстве шахматист потребовал от чемпиона мира $100 млн
Гроссмейстер Ханс Ниманн подчеркнул, что обвинения Магнуса Карлсена разрушили не только его карьеру, но и жизнь. Американец обвинил чемпиона мира в незаконном сговоре и клевете вместе с гроссмейстером Хикару Накамурой и ведущим шахматным сайтом.
Американский гроссмейстер Ханс Ниманн подал иск в окружной суд штата Миссури (США) на действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, потребовав не менее $100 млн в качестве возмещения ущерба за „ложные обвинения“ в читерстве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.
Также в качестве ответчиков выступят компания Карлсена Play Magnus Group, самый популярный сайт для игры в шахматы онлайн Chess.com, американский гроссмейстер Хикару Накамура и шахматист Дэнни Ренш, пишет RBK.
„Ложные обвинения, злонамеренная клевета ответчиков... разрушили выдающуюся карьеру Ниманна в самом расцвете сил и испортили ему жизнь“, — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что „на основании клеветнических обвинений Chess.com было отозвано приглашение Ниманна на участие в Global Championship 2022 года“. „Гроссмейстер Винсент Кеймер отказался от партии с Ниманном; организаторы Tata Steel Chess Tournament (один из старейших и престижнейших турниров, проводится в голландском Вейк-ан-Зее. — РБК) немедленно отозвали приглашение, — говорится в заявлении. — И Ниманн из-за обвинений не может получить работу учителем шахмат в престижной школе“.
Как развивался один из самых громких читерских скандалов в шахматах
В начале октября один из самых авторитетных шахматных порталов Chess.com опубликовал расследование, в котором говорилось, что 19-летний Ниманн мог жульничать более чем в 100 онлайн-партиях.
История с читерством Ниманна получила огласку, после того как он обыграл действующего чемпиона мира Карлсена 4 сентября на Sinquefield Cup в Сент-Луисе. Ниманн прервал беспроигрышную серию норвежца из 53 партий. Карлсен позднее заявил в Twitter, что снимается с соревнований. К посту он прикрепил отрывок из интервью футбольного тренера Жозе Моуринью с фразой: „Если я заговорю, у меня будут большие неприятности“.
Вскоре после этого американский гроссмейстер Хикару Накамура заявил, что Карлсен снялся с турнира, потому что подозревал, что Ниманн, „вероятно, жульничал“, а затем сообщил, что тот ранее был забанен на Chess.com. Сам Ниманн признался, что в юности несколько раз жульничал, но последние годы потратил на то, чтобы искупить свою вину.
19 сентября на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup Карлсен вновь встретился с Ниманном и демонстративно сдался после второго хода. Норвежец позднее подчеркнул, что отказывается играть с пойманными на жульничестве шахматистами. Упомянул Карлсен и наставника Нимана Максима Длуги, которого также в свое время подозревали в читерстве.
В свою очередь, Длуги не исключил, что подаст в суд. „Надо посмотреть, как пойдет разбирательство Ханса против Магнуса, — сказал Длуги в эфире YouTube-канала Levitov Chess. — Думаю, оно будет. Там будет выявлено много моментов, которые могут помочь в моем потенциальном разбирательстве. Главный аспект судебных слушаний заключается в том, что Магнус должен был действовать со злым умыслом. Он должен был заведомо знать, что я не тренер Ханса. Так что Ричарду Кону, видимо, придется выступить в суде и передать суть их диалога.
После обвинений Ниманна начали массово исключать из турниров. Однако не все гроссмейстеры согласились с позицией Карлсена. Российский гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул, что принцип презумпции невиновности должен быть применим в ситуации с Ниманном.
„Должна быть презумпция невиновности, не пойман — не вор, но, с другой стороны, доказано, что Ниманн прежде читерил, он в этом сам признавался. Более того, его тренер ранее тоже был пойман на читерстве, поэтому много шуток можно придумать здесь, — цитирует экс-претендента на шахматную корону ТАСС. — Я не хочу никого обвинять, но дыма без огня не бывает“.
„Вообще, это вопросы к организаторам, почему не были созданы достаточные античитерские меры, — отметил российский шахматист. — Магнус играл плохо, конечно, но я не помню таких партий, чтобы Карлсен белыми проигрывал без борьбы. Я несколько раз у него выигрывал черным цветом, и всякий раз это была упорная борьба. Здесь же Магнус не рыпнулся“.