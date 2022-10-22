Почему цены на нефть падали, но стоимость топлива оставалась неизменной? Объясняет эксперт

„Цены на нефть обычно указываются в долларах, но цены на топливо на эстонских заправочных станциях указываются в евро. За последний год евро значительно обесценился по отношению к доллару, и это играет важную роль в цене топлива. Бывали ситуации, когда цены на нефть в долларах падали, но цены на топливо на наших автозаправочных станциях оставались неизменными, потому что одновременно ослабевал евро“, – пояснил Уускюла.

Для иллюстрации ситуации Уускюла отметил, что курс евро сейчас намного ниже, чем в 2008 году, когда цены на нефть достигли пика в долларах. 4 июля 2008 года цены на нефть достигли 146 долларов за баррель. Курс евро по отношению к доллару составлял 1,57, а цена на нефть – 92 евро за баррель.

В октябре 2021 года цена на нефть составляла 85 долларов, что означало цену 73 евро за баррель. Несколько дней назад цена в долларах составляла 93 за баррель, а в евро уже 96 за баррель. „Если в долларах нефть стоит на 10 процентов дороже, чем год назад, то в евро она стоит на 32 процента дороже“, – сказал главный экономист.

По словам Уускюла, цены на нефть, наблюдавшиеся этой весной, были из-за курса евро как никогда высокими для еврозоны, но цена на нефть в долларах не достигла своего предыдущего пика. „Нефтяные цены в настоящее время сильно зависят от геополитической ситуации и политики нефтяного картеля, а также от неопределенности в отношении будущего спроса, который зависит от перспектив мировой экономики“, – сказал Уускюла.

Главный экономист пояснил, что слабость евро в настоящее время во многом обусловлена повышением ставки в рамках денежно-кредитной политики центрального банка США. Разница между процентными ставками в еврозоне и США в настоящее время достигает 2 процентов, по сравнению с 3,25 процента в США и 1,25 процента в еврозоне. „Это означает, что деньги переходят из евро в доллар в ожидании более высокой доходности, тем самым повышая спрос на доллар.