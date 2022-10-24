Экономический эксперт: многие эстонские производители извлекают прибыль из энергетического кризиса

Прогноз Банка Эстонии указывает на сохранение тенденции роста заработной платы, но реальная заработная плата с учетом роста цен снизилась. „Несмотря на быстрый рост цен и давление на заработную плату, нехватка рабочей силы становится все более острой проблемой для организаций“, — подчеркивает Мяки. „Нет быстрого решения этой проблемы, но продуманные долгосрочные решения остро необходимы для обеспечения стабильности в будущем“.

Мяки говорит, что если финансовый кризис десять лет назад затронул все и всех, то энергетический кризис, как и коронавирус бьет, несомненно, по некоторым секторам больнее, чем по другим. „Конечно, потребители также стали более осторожными из-за быстрого роста цен. В период пандемии было много вложено в ремонт домов, и теперь нет столь острой необходимости в новом диване или перекраске стен“, — указывает Мяки еще одну причину, по которой, помимо повышения цен и осторожности потребителей, объемы продаж товаров для дома, которые быстро росли во время распространения коронавируса, скорее всего, упадут.

Несмотря на то, что высокие цены на энергоносители препятствуют успеху и подрывают конкурентоспособность экспортно-ориентированных компаний, по словам эксперта по трудовой силе, в промышленности по-прежнему дела идут неплохо. „Хотя у производителей потребительской продукции, требующей больших энергозатрат при производстве, несомненно, есть трудности. Свое беспокойство тем, как выстоять в конкуренции и удержаться на плаву в период стремительного роста цен, публично выразили как отечественный производитель мебели, так и ряд других предпринимателей, часть из которых уже была вынуждена закрыться из-за роста цен на энергоносители“.

По словам исполнительного директора Finesta Хейкки Мяки, многие отрасли промышленности по-прежнему преуспевают - особенно те, которые связаны с зеленым переходом, технологиями 5G и 6G, и цифровизацией. „Высокие цены на электроэнергию побуждают делать крупные инвестиции в энергетический и технологический сектор, что и увеличивает прибыль“, — называет Мяки тех производителей, которые извлекают пользу от энергетического кризиса.

„Одной из причин, по которой некоторые работники, так сказать, выпадают с рынка труда, является отсутствие навыков, а точнее, отсутствие желания приобретать новые навыки“, — говорит Мяки. „Технологии и специфические умения становятся неотъемлемой частью почти каждой профессии. В течение следующих 5-10 лет роль технологий значительно возрастет, и сегодняшнего уровня квалификации будет недостаточно. Дополнительные обучения и переобучения становятся все более и более важными“, — подчеркивает Мяки и добавляет, что большим вызовом становится стареющее поколение, которое привыкло делать однотипные операции в течение десятков лет, и теперь этим работникам нужно быстро учиться принимать перемены и, соответственно, меняться самим. Эксперт подчеркивает, что изменить образ мышления и привычки в целом непросто.

По его словам, приобретение необходимых базовых навыков является вызовом для общества, и важно, чтобы государственная система образования была бы синхронизирована с потребностями рынка. „Большинство европейских стран борются с этой проблемой, и хорошие примеры не нужно искать далеко. Например, в Германии давно разработана и практикуется система ученичества, где учеба и практика идут рука об руку, и предприятия получает обученных сотрудников в обмен на свой вклад в их обучение“, — приводит он пример и добавляет, что, к сожалению, мы все еще сталкиваемся с отношением, что работа параллельно с учебой мешает последней.

„Дополнительные обучения и переобучения — это затратно и ресурсоемко, поэтому очень важен долгосрочный план и тесное сотрудничество с предприятиями. В Финляндии, например, созданы региональные учебные центры, где обучения и курсы разрабатываются в сотрудничестве с предприятиями и с учетом основных потребностей рынка труда – например, так организуется обучение операторов в металлообрабатывающем секторе“, — поясняет он. „Настало время, чтобы и мы здесь, в Эстонии, серьезно и срочно занялись этим вопросом“.