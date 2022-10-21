Эстонские эксперты предсказали суровую зиму российским военным в Украине

Российская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и некоторых видов вооружения, утверждают эстонские военные эксперты, которые сходятся во мнении, что у Кремля не получится снабдить все войска необходимым снаряжением зимой, передает „Актуальная камера“.

„Зимой им придётся несколько раз снаряжать свои подразделения, ведь война забирает не только вооружение, но и людей. Логистика и обслуживание техники в путинской армии до сих пор не отлажены. Сегодня кажется, что цифры играют против Путина - была проведена масштабная мобилизация и численность предпочли качеству“, - считает глава генштаба Кайтселийта Ээро Ребо.

„Если мы предположим, что зимой логистика в российской армии останется малоэффективной, то это скажется на боевом духе армии. Мы видели, как проходила мобилизация в последние недели, когда бойцам говорили, что они должны всё необходимое снаряжение взять сами из дома или приобрести. И я думаю, что это продолжится и зимой“, - сказал научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Мартин Хурт.

Массивные удары по объектам украинской инфраструктуры истощили запасы и теперь их приходиться искать у союзников — снаряды для артиллерии у Белоруссии, а ракеты у Ирана. Эстонские военные считают, что решение о ударах по энергетическим объектам Украины было преждевременным - ведь до зимы у Киева остается время на восстановление инфраструктуры.