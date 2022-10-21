Министерство предупреждает: зимой нужно быть готовым к возможным временным перебоям в энергоснабжении

Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар объявил, что выводы совместного анализа, опубликованного управляющими энергетическими системами Elering и других стран Балтийского моря, в целом совпадают с предыдущими оценками рисков. „Предстоящей зимой риски перебоев в снабжении электроэнергией в Эстонии и Европе будут выше, чем когда-либо прежде. Мы должны быть готовы к тому, что некоторые из этих рисков могут материализоваться, а значит, их последствия коснутся и Эстонии“, - пишет Delfi Ärileht.