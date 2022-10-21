Криштиану Роналду исключен из команды перед важным матчем

„Криштиану Роналду не будет в составе „МЮ“ в субботнем матче Английской премьер-лиги против „Челси“. Остальная часть команды полностью сосредоточена на подготовке к этой игре“, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Причины исключения португальца клуб не называет. Вероятно, это связано с поступком Роналду, когда до окончания матча с „Тоттенхэмом“ в среду он сначала покинул скамейку запасных, а после и вовсе забрал свои вещи и уехал со стадиона „Олд Траффорд“. Игра завершилась победой „МЮ“ со счётом 2:0.

В английских СМИ ходят слухи, что пятикратный обладатель „Золотого мяча“, вероятно, рассматривает возможность покинуть клуб в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе. Как сообщает британское издание The Telegraph, главный тренер „МЮ“ Эрик Тен Хаг не будет препятствовать его уходу.

Проблемой для перехода Роналду в другой клуб может стать высокая зарплата 37‑летнего футболиста, которая составляет более 570 тысяч евро в неделю.