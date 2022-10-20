Руководство Рийгикогу назвало политика, который заменит Пентус-Розиманнус в парламенте

„Хочу отказаться от статуса депутата Рийгикогу по собственной инициативе с 20 октября 2022 года. Причина отказа от мандата - желание уйти в отпуск по уходу за ребенком“, - написала Кейт Пентус-Розиманнус в заявлении правлению Рийгикогу.

Согласно решению правления, с 21 октября депутатом Рийгикогу станет Тоомас Круузимяги, а Пентус-Розиманнус за досрочное завершение полномочий будет выплачена компенсация в размере трех депутатских зарплат.

Тоомас Круузимяги - член Партии реформ с 2010 года.

Во вторник Пентус-Розиманнус объявила о том, что подает в отставку с поста министра финансов и уходит из политики. Новым министром финансов стала член Партии реформ Аннели Аккерманн, а ее место в парламенте заняла Иви Ээнмаа.