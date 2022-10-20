Эксперт Минобороны России признал поставку дронов из Ирана

Когда его пригласили в студию к ведущим программы, Пухов - видимо, думая, что микрофоны еще не включены, - попросил собеседников не „раскачивать лодку“ и не заострять внимание на беспилотниках. „Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают“, - пояснил эксперт.

После того как видеоролик с этой историей был опубликован несколькими Telegram-каналами, Пухов заявил изданию „Подъем“: „Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом“.