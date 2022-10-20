ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (239-й день) | Россия грозит пересмотреть сотрудничество с ООН

ВСУ: растет риск нападения на Украину с территории Беларуси

Заместитель начальника главного оперативного управления генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил на брифинге, что российская армия может снова напасть на Украину со стороны Беларуси. „Угроза восстановления вооруженными силами РФ наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники для Украины от стран-партнеров“, - сказал он.

Зеленский ввел санкции в отношении российских бизнесменов и компаний

Власти Украины обнародовали подписанный накануне указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против 256 россиян и более 1,3 тыс. российских компаний. Они предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми фигуранты списка могли распоряжаться через третьих лиц. Ограничительные меры вводятся в отношении олигархов Романа Абрамовича, Михаила Прохорова, Елены Батуриной, Аркадия Ротенберга, Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука, сенатора Сулеймана Керимова и многих других.

Глава ОВА Харьковской области: под оккупацией остается менее 2% территории региона

Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал о развитии контрнаступления в этом регионе Украины. По его данным, ВСУ продолжают оттеснять линию обороны росийских войск. С сентября армия Украины деоккупировала 544 населенных пункта Харьковщины, 19 из них освобождены за последние шесть дней, сказал Синегубов.

Шольц подтвердил готовность Германии подготовить к весне пять тысяч военных ВСУ