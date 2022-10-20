ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (239-й день) | Россия грозит пересмотреть сотрудничество с ООН
Предлагаем вашему вниманию подборку главных военных событий уходящего дня.
ВСУ: растет риск нападения на Украину с территории Беларуси
Заместитель начальника главного оперативного управления генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил на брифинге, что российская армия может снова напасть на Украину со стороны Беларуси. „Угроза восстановления вооруженными силами РФ наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники для Украины от стран-партнеров“, - сказал он.
Зеленский ввел санкции в отношении российских бизнесменов и компаний
Власти Украины обнародовали подписанный накануне указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против 256 россиян и более 1,3 тыс. российских компаний. Они предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми фигуранты списка могли распоряжаться через третьих лиц. Ограничительные меры вводятся в отношении олигархов Романа Абрамовича, Михаила Прохорова, Елены Батуриной, Аркадия Ротенберга, Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука, сенатора Сулеймана Керимова и многих других.
Глава ОВА Харьковской области: под оккупацией остается менее 2% территории региона
Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал о развитии контрнаступления в этом регионе Украины. По его данным, ВСУ продолжают оттеснять линию обороны росийских войск. С сентября армия Украины деоккупировала 544 населенных пункта Харьковщины, 19 из них освобождены за последние шесть дней, сказал Синегубов.
Шольц подтвердил готовность Германии подготовить к весне пять тысяч военных ВСУ
Германия подтвердила готовность обучить на своих полигонах порядка пяти тысяч украинских военных к весне 2023 года.По словам канцлера Олафа Шольца, выступившего в четверг в Бундестаге, это делается в рамках тренировочной программы EUMAM, которую ряд стран Евросоюза согласовали 17 октября. Всего программой предусмотрена подготовка примерно 15 тысяч украинских солдат.
Британская разведка: Россия всерьез рассматривает возможность отступления из Херсона
Британская военная разведка анализирует заявления командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина о ситуации в Херсонской области и приходит к следующему выводу.
Два дня назад недавно назначенный командующим генерал сообщил российским СМИ, что в районе Херсона сложилась „напряженная“ ситуация, и поддержал озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.
Россия грозит пересмотреть сотрудничество с ООН, если организация попытается исследовать сбитые над Украиной дроны
Сотрудничество России и ООН может быть пересмотрено, если организация отправит в Украину своих экспертов для обследования сбитых беспилотников, которые, как предполагается, были поставлены в Россию из Ирана. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его утверждению, в боевых действиях в Украине Россия использует только беспилотники собственного производства.
Украина вводит ограничения на электроснабжение
С 20 октября в Украине вводятся меры ограничения потребления электроэнергии. Они будут действовать с 7 часов утра до 10 вечера, сообщили в „Укрэнерго“.
Отключения будут поочередными и продлятся не более четырех часов, говорят в компании. О графике отключений жители могут узнавать на сайтах своих региональных энергокомпаний.
Британия тоже ввела санкции против Ирана за поставки дронов России
Великобритания вслед за ЕС и Украиной ввела санкции против троих иранских генералов и производителя дронов-камикадзе „Шахед“, компании Shahed Aviation.
Зеленский: есть информация, что Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинских властей есть информация о том, что российские войска заминировали дамбу Каховской ГЭС.
„У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон“, - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите Европейского совета в Брюсселе.